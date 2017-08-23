Цена автогаза перевалила за 16 грн/л

За период с 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 0,5-1 грн/л - до 16-16,5 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности цена газа KLO увеличилась на 1,05 грн/л до 16,49 грн/л, на ОККО и WOG - на 56 и 50 коп./л до 15,95 грн/л и 15,99 грн/л соответственно. По 15,99 продает газ и SOCAR, за сутки цена выросла на 1 грн/л. Shell предлагает газ по 15,59 грн/л (+60 коп./л), БРСМ - по 15,69 грн/л (+50 коп./л), AMIC - по 15,29 грн/л (+30 коп./л). Минимальные цены в столице предлагает «Авантаж» - 14,35 грн/л.

Средняя цена СУГ в Украине выросла 0,76 грн/л до 15,23 грн/л

Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса. Аналитик «А-95» Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, «Укрзализнця» не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», - отметил Куюн.

Операторы рынка прогнозируют, что в ближайшие праздничные и выходные дни розничная стоимость сжиженного газа в Украине может достигнуть уровня 17-18 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 августа 2017 г., грн/л: