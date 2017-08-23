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Цена автогаза перевалила за 16 грн/л
11:31 23.08.2017 |
За период с 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 0,5-1 грн/л - до 16-16,5 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности цена газа KLO увеличилась на 1,05 грн/л до 16,49 грн/л, на ОККО и WOG - на 56 и 50 коп./л до 15,95 грн/л и 15,99 грн/л соответственно. По 15,99 продает газ и SOCAR, за сутки цена выросла на 1 грн/л. Shell предлагает газ по 15,59 грн/л (+60 коп./л), БРСМ - по 15,69 грн/л (+50 коп./л), AMIC - по 15,29 грн/л (+30 коп./л). Минимальные цены в столице предлагает «Авантаж» - 14,35 грн/л.
Средняя цена СУГ в Украине выросла 0,76 грн/л до 15,23 грн/л
Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса. Аналитик «А-95» Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть, «Укрзализнця» не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», - отметил Куюн.
Операторы рынка прогнозируют, что в ближайшие праздничные и выходные дни розничная стоимость сжиженного газа в Украине может достигнуть уровня 17-18 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 августа 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
+/-
|
AMIC
|
15,28
|
+0,42
|
Shell
|
15,60
|
+0,59
|
SOCAR
|
15,99
|
+1,00
|
SUN OIL
|
16,10
|
+1,55
|
UPG
|
15,40
|
+1,20
|
WOG
|
15,99
|
+0,50
|
Автотранс
|
14,58
|
+0,50
|
Параллель
|
15,99
|
+1,00
|
Авиас
|
14,34
|
+0,91
|
БРСМ-Нафта
|
15,47
|
+0,69
|
KLO
|
16,49
|
+1,05
|
Барс 2000
|
15,50
|
+0,60
|
Авантаж
|
14,35
|
0,00
|
Род Ник
|
15,50
|
+1,00
|
Marshal
|
15,80
|
+0,85
|
Восток
|
15,35
|
+1,00
|
Надежда
|
14,99
|
+1,00
|
Народна
|
14,90
|
+0,60
|
ОККО
|
15,95
|
+0,56
|
Укргаздобыча
|
14,99
|
+1,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,15
|
+0,93
|
Укрнафта
|
14,31
|
+0,82
|
ZOG
|
15,99
|
+0,50
|
Mango
|
14,99
|
+0,73
|
Средняя цена в Украине:
|
15,32
|
+0,76
|
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