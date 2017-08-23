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Нефть дешевеет на данных по росту запасов бензина и дистиллятов в США
08:36 23.08.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о том, что запасы бензина и дистиллятов в США выросли более чем на 1 миллион баррелей за неделю, завершившуюся 18 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.09 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,33%, до 51,7 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,29%, до 47,69 доллара за баррель.
Согласно опубликованному ранее отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 августа, сократились на 3,595 миллиона баррелей, до 462,905 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 462 тысячи баррелей. Запасы бензина, напротив, значительно увеличились - на 1,402 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,048 миллиона баррелей, сообщил API. Позднее в среду будут опубликованы данные Минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю.
Инвесторы по-прежнему обеспокоены высоким уровнем добычи сырья в Ливии и Нигерии. По данным доклада Международного энергетического агентства (МЭА) за август, около 70% роста добычи нефти в странах ОПЕК приходится на Ливию и Нигерию. Добыча нефти в Ливии в июле составила 1,01 миллиона баррелей в день, что впервые за четыре года превысила 1 миллион баррелей в день. Добыча нефти в Нигерии в июле выросла на 10 тысяч баррелей в день - до 1,6 миллиона баррелей в день, отмечалось в докладе.
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