Дизтоплива в опте 22 августа подешевело на 70 грн – до 21 830 грн/т

Во вторник, 22 августа, железнодорожные партии дизельного топлива снизились в цене на 70 грн/т, - в среднем до 21 830 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

С дизтопливом во вторник на ст. Новоград-Волынский вышли пять компаний: «Е.Коннект», «Закарпатнефтепродукт-М», «Параллель», «Анвитрейд» и «Темиртранс-Захид». Минимальная цена предложения составила 21750 грн/т, максимальная - 21950 грн/т.

«Бизнес Солюшенс», ЗНГК, «Параллель», «Альянс Ойл Украина» и «Гранд Петрол» продавали дизтопливо белорусского НПЗ в Киевской и Житомирской областях по 21770-22500 грн/т.

Литовское дизтопливо предлагал в Киевской области «Гранд Петрол» по 22500 грн/т, а в житомирском регионе «Параллель» - по 21 800 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 21 950 грн/т.

Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте во вторник осталась на зафиксированном днем ранее уровне - 28 390 грн/т. Белорусское топливо этой марки предлагали «Концерн Галнафтогаз» и ЗНГК по цене от 28400 грн/т до 28500 грн/т. Литовским ресурсом торговал «Гранд Петрол» по 29 400 грн/т. Кременчугскую «пятерку» выставляла «Укртатнафта» по 28 150 грн/т.

Во вторник бензин марки А-92 подешевел на 50 грн/т - в среднем до 27210 грн/т. С белорусским топливом этой марки на рынок выходили «Газтрим», «НК Вест Ойл», ЗНГК, «Альянс Энерго Трейд», «Концерн Галнафтогаз» и «Сан Ойл». При этом цены предложения колебались в пределах 27100-27500 грн/т. «Укртатнафта» торговала кременчугским топливом по 27000 грн/т; «Ойл Продакшн» выставлял шебелинский 92-й также по 27000 грн/т.

Как сообщал OilNews, в понедельник, 21 августа, железнодорожные партии дизтоплива подорожали по сравнению с пятницей, 18 августа, на 20 грн/т, - в среднем до 21 900 грн/т. Бензин марки А-92 в крупном опте подорожал на 70 грн/т - до 27 260 грн/т. Средняя стоимость бензина марки А-95 в крупном опте выросла на 150 грн/т - до 28 390 грн/т.