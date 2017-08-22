Операторы рынка прогнозируют рост цен на автогаз до 17-18 грн/л

В ближайшие праздничные и выходные дни розничная стоимость сжиженного газа в Украине может достигнуть уровня 17-18 грн/л. Такое мнение высказали OilNews участники рынка.

В частности, по словам генерального директора столичной сети АЗС KLO Сергея Житника, из-за сложившегося на рынке дефицита, стоимость автогаза вырастет до 17 грн/л, что станет психологическим барьером для потребителя.

«Пиковая стоимость автогаза, когда его уже нецелесообразно использовать, индивидуальна. Одни смотрят на цену на стеле, другие - по расходу авто. Расход на СУГ на 10% больше, чем при заправке транспортного средства бензином», - отметил он.

В свою очередь Татьяна Бударина из сети АЗС «Газовик» предполагает, что за выходные 24-27 августа сжиженный газ в рознице подорожает до 18 грн/л.

«Рынок успокоится, исчезнет ажиотаж, когда возобновятся импортные поставки сжиженного газа», - отметила Бударина, добавив, что на стабилизацию рынка повлияет и падение розничных продаж операторов, которое буде вызвано нецелесообразностью использования дорогого газа автомобилистами.

Аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн считает, что кризис, с которым столкнулись поставщики газа, оказался намного сильнее, чем ожидалось. «Причем дело не столько в оценке дефицитных объемов, сколько в невозможности эту нехватку закрыть: в Украине катастрофически не хватает вагонов, а те, что есть «Укрзализнця» не в силах эффективно использовать. Наиболее остро дефицит газа на заправках чувствуется на Юге и на Западе страны. Газа нет как на одиночных станциях, так и в крупных сетях», - отметил Куюн.

Он прогнозирует, что ситуация на рынке СУГ сможет стабилизироваться не ранее третьей декады сентября.

Как сообщал OilNews, 22 августа ПАО «Укргаздобыча» реализовало 2,9 тыс. т (из 5,2 тыс. т) СУГ по средней цене 28 449 грн/т. Таким образом, был установлен очередной рекорд стоимости СУГ в Украине.

При этом трейдеры уже прогнозируют падение продаж в рознице. «Розница уже перевалила за 15 грн/л, это серьезный психологический фактор, и сегодняшний аукцион четко показывает, что цена будет расти дальше. Думаю, что после роста выше 17 грн/л объемы продаж упадут существенно», - отметил один из крупных трейдеров.

Напомним, за период с 21 по 22 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 коп./л - до 15,4-15,5 грн/л.