Розничные цены на бензин и дизтопливо 22 августа не изменились

Во вторник, 22 августа, розничные цены на дизельное топливо и бензин в сетях украинских АЗС остались на уровне цен 21 августа. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 – 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.

Кроме того, ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 21 августа, составляет 21,89 грн/л.

Как сообщал OilNews, за период с 21 по 22 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 коп./л – до 15,4–15,5 грн/л.

По прогнозам экспертов, розничные цены на сжиженный газ будут расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 22/21 августа 2017 г., грн/л: