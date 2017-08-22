Цены на автогаз пробили уровень 15 грн.

За период с 21 по 22 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 коп./л - до 15,4-15,5 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На столичных АЗС KLO и WOG цена газа выросла на 50 коп./л, - до 15,44 и 15,49 грн/л соответственно, на ОККО газ подорожал на 40 коп/л, до 15,39 грн/коп. SOCAR продает газ в Киеве по 14,99 грн/л (+54 коп./л к 21 августа), «БРСМ-Нафта» - по 15,19 грн/л (+75 коп./л). Минимальные цены в столице предлагает «Авантаж» - 14,35 грн/л, за сутки они выросли на 1 грн/л. Shell и AMIC подняли цены на 51-68 коп./л до 15,01-14,86 грн/л соответственно. Стоимость газа не поменялась на «Авиасе», «Укрнафте», «Параллели», «Татнефти-АЗС-Украина» и UPG. Самые низкие цена автогаза по стране удерживает «Авиас» (13,43 грн/л), «Укрнафта» (13,49 грн\л) и «Надежда» (13,99 грн/л).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн.

Как сообщал OilNews, 22 августа ПАО «Укргаздобыча» реализовало 2,9 тыс. т (из 5,2 тыс. т) СУГ по средней цене 28 449 грн/т. Таким образом, был установлен очередной рекорд стоимости СУГ в Украине.

При этом трейдеры уже прогнозируют падение продаж в рознице. «Розница уже перевалила за 15 грн/л, это серьезный психологический фактор, и сегодняшний аукцион четко показывает, что цена будет расти дальше. Думаю, что после роста выше 17 грн/л объемы продаж упадут существенно», - отметил один из крупных трейдеров.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/21 августа 2017 г., грн/л: