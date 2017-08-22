Финансовые новости
- |
- 22.08.17
- |
- 17:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на автогаз пробили уровень 15 грн.
12:33 22.08.2017 |
За период с 21 по 22 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 коп./л - до 15,4-15,5 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На столичных АЗС KLO и WOG цена газа выросла на 50 коп./л, - до 15,44 и 15,49 грн/л соответственно, на ОККО газ подорожал на 40 коп/л, до 15,39 грн/коп. SOCAR продает газ в Киеве по 14,99 грн/л (+54 коп./л к 21 августа), «БРСМ-Нафта» - по 15,19 грн/л (+75 коп./л). Минимальные цены в столице предлагает «Авантаж» - 14,35 грн/л, за сутки они выросли на 1 грн/л. Shell и AMIC подняли цены на 51-68 коп./л до 15,01-14,86 грн/л соответственно. Стоимость газа не поменялась на «Авиасе», «Укрнафте», «Параллели», «Татнефти-АЗС-Украина» и UPG. Самые низкие цена автогаза по стране удерживает «Авиас» (13,43 грн/л), «Укрнафта» (13,49 грн\л) и «Надежда» (13,99 грн/л).
Основным фактором подорожания СУГ аналитики «Консалтинговой группы А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн.
Как сообщал OilNews, 22 августа ПАО «Укргаздобыча» реализовало 2,9 тыс. т (из 5,2 тыс. т) СУГ по средней цене 28 449 грн/т. Таким образом, был установлен очередной рекорд стоимости СУГ в Украине.
При этом трейдеры уже прогнозируют падение продаж в рознице. «Розница уже перевалила за 15 грн/л, это серьезный психологический фактор, и сегодняшний аукцион четко показывает, что цена будет расти дальше. Думаю, что после роста выше 17 грн/л объемы продаж упадут существенно», - отметил один из крупных трейдеров.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/21 августа 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
+/-
|
AMIC
|
14,86
|
+0,68
|
Shell
|
15,01
|
+0,51
|
SOCAR
|
14,99
|
+0,54
|
SUN OIL
|
14,55
|
+0,13
|
UPG
|
14,20
|
0,00
|
WOG
|
15,49
|
+0,50
|
Автотранс
|
14,08
|
+0,50
|
Параллель
|
14,99
|
0,00
|
Авиас
|
13,43
|
0,00
|
Барс 2000
|
14,90
|
+0,70
|
Авантаж
|
14,35
|
+1,00
|
Род Ник
|
14,50
|
+0,20
|
БРСМ-Нафта
|
14,78
|
+0,57
|
KLO
|
15,44
|
+0,50
|
Marshal
|
14,95
|
+0,25
|
Восток
|
14,35
|
+0,90
|
Надежда
|
13,99
|
+0,40
|
Народна
|
14,30
|
+0,30
|
ОККО
|
15,39
|
+0,40
|
Катрал
|
14,97
|
+0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,22
|
0,00
|
Укрнафта
|
13,49
|
0,00
|
ZOG
|
15,49
|
+0,50
|
Mango
|
14,26
|
+0,25
|
Средняя:
|
14,56
|
+0,29
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за строительства Керченского моста
|Для чего Лещенко воюет с Минэкономики за главу Госрезерва
|Поднимет ли "Антонов" украинскую экономику
|Чего боятся боевики, сжигая Зайцево
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дизтоплива в опте 22 августа подешевело на 70 грн – до 21 830 грн/т
|Операторы рынка прогнозируют рост цен на автогаз до 17-18 грн/л
|ГФС изъяла 1,4 тыс. тонн спирта в ходе обысков спиртзаводов в 4-х областях
|Цены на нефть стабильны 22 августа, Brent торгуется у $51,67 за баррель
|Shell договаривается с Израилем о закупках природного газа
|Розничные цены на бензин и дизтопливо 22 августа не изменились
|Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за строительства Керченского моста
Это интересно
|Глава компании Pagani сделал для себя суперкар Zonda с кузовом баркетта
|Китайский автопроизводитель Great Wall заинтересован в покупке Jeep или Fiat Chrysler
|Процессоры Intel Core восьмого поколения будут заметно производительнее своих предшественников
|Mercedes-Maybach показал гиперроскошный шестиметровый кабриолет на элеткротяге
|Ученые представили атаку на смартфоны с помощью вредоносных запчастей
|Уход Трампа лишит Twitter двух миллиардов долларов
|Facebook выплатит $100 тыс. исследователям за разработку техники обнаружения целенаправленного фишинга