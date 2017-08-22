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Нефть дорожает 22 августа на ожиданиях сокращения запасов в США
09:02 22.08.2017 |
Мировые цены на нефть растут во вторник утром, инвесторы надеются на сохранение тренда на сокращение запасов в США, которые снижались в течение последних нескольких недель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.35 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 51,87 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,42%, до 47,73 доллара за баррель.
"Запасы сырой нефти в США постоянно снижались в последние недели. Если нисходящий тренд будет сохранен, то можно предположить, что это станет "бычьим" фактором для цен на нефть, особенно учитывая ограничения поставок из стран ОПЕК и России", - цитирует агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada).
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 8,9 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 466,5 миллиона баррелей. Аналитики Рейтер ожидали снижения на 0,64%. При этом с марта запасы сократились уже на 13%.
Несмотря на рост объемов добычи нефти в США, аналитики полагают, что добыча в скором времени может снизиться, так как американские компании сокращают количество буровых установок.
Статистика по количеству запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 18 августа, будет опубликована Американским институтом нефти (American Petroleum Institute, API) позднее во вторник. В среду ожидается статистика по запасам нефти от управления энергетической информации Минэнерго США. Ожидается, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за отчетную неделю снизились на 3,37 миллиона баррелей.
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