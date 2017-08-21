ДТ и бензины в опте незначительно подорожали 21 августа

В понедельник, 21 августа, железнодорожные партии дизтоплива подорожали на 20 грн/т, - в среднем до 21 900 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

В понедельник с трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Темиртранс-Захид», «Е.Коннект», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Глуско Украина», «Белойл Систем» и «Параллель».

«Альянс Ойл Украина», «Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК) и «Бизнес Солюшенс» продавали дизтопливо белорусских НПЗ по 21 800-21 900 грн/т в Житомирской и Киевской областях.

Литовское дизтопливо по 22 500 грн/т продавал «Гранд Петрол» в Киевской области, а «Параллель» в житомирском регионе предлагала этот ресурс по 21 900 грн/т. Ресурс Кременчугского НПЗ торговался по 21 950 грн/т.

Бензины марки А-92 в крупном опте за выходные подорожали на 70 грн/т, до 27 260 грн/т. С белорусской «двойкой» по 27 100-27 500 выходили SUN OIL, НК «Вест Ойл», ОККО и ЗНГК. Шебелинским А-92 торговали «Ойл Продакшн» (27 000 грн/т). Бензины «Укртатнафты» также предлагались по 27 000 грн/т.

Средняя стоимость «пятерки» в крупном опте выросла до 28 390 грн/т (+150 грн/т). Мозырский А-95 был у ЗНГК и ОККО по 28 400-28 500 грн/т. «Гранд Петрол» выставлял традиционно высокое предложение литовского бензина на ст. Киев-Петровка по 29 400 грн/т. Кременчугский торговался у отметки 28 150 грн/т.

Как сообщал OilNews, в пятницу, 18 августа, железнодорожные партии дизтоплива подешевели на 100 грн/т, - в среднем до 21 880 грн/т. С начала месяца цены ДТ на крупнооптовом рынке снизились на 2,5% или на 570 грн/т.