Розничные цены на ДТ и бензин в сетях украинских АЗС продолжают удерживаться на уровне конца июля 2017 г

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 – 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.

Кроме того, с начала месяца ценовая стабильность наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 21 августа, составляет 21,89 грн/л.

Как сообщал OilNews, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн/л – до 14,99 грн/л.

По прогнозам экспертов, розничные цены на сжиженный газ будут расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 21/18 августа 2017 г., грн/л: