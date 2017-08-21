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Автогаз за выходные подорожал до 15 грн. л.
12:38 21.08.2017 |
За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн/л - до 14,99 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На столичных АЗС WOG и ОККО цена газа за входные выросла на 1,5-1,63 грн/л до 14,99 грн/л, на KLO стоимость газа выросла на 1,15 грн/л до 14,94 грн/л, на Shell - на 1,99 грн/л до 14,59 грн/л, на AMIС - на 1,86 грн/л до 14,19 грн/л. «Авантаж» продолжает удерживать самую низкую цену на газ в Киеве - 13,35 грн/л (+1,4 грн/л).
На 2,03-2,15 грн/л цена газа выросла у АЗС группы «Приват» и компании «Укрнафта». Запорожская сеть ZOG повысила стоимость СУГ на 2 грн/л, до 14,99 грн/л, а сеть «Нефтек» - на 1 грн/л, до 14,49 грн/л.
Розничные цены на сжиженный газ обновили рекорд. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 г.
Как сообщал OilNews, основным фактором подорожания аналитики «А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 21/18 августа 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
21 авг
|
+/-*
|
AMIC
|
14,18
|
+1,85
|
Shell
|
14,50
|
+1,90
|
SOCAR
|
14,45
|
+1,18
|
SUN OIL
|
14,42
|
+0,98
|
UPG
|
14,20
|
+1,30
|
WOG
|
14,99
|
+1,50
|
Автотранс
|
13,58
|
+0,80
|
Параллель
|
14,99
|
+1,80
|
Авиас
|
13,43
|
+2,03
|
Барс 2000
|
14,20
|
+1,20
|
Авантаж
|
13,35
|
+1,40
|
Род Ник
|
14,30
|
+1,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,21
|
+1,18
|
KLO
|
14,94
|
+1,15
|
Marshal
|
14,70
|
+0,70
|
Восток
|
13,45
|
+1,60
|
Надежда
|
13,59
|
+0,60
|
Народна
|
14,00
|
+1,20
|
ОККО
|
14,99
|
+1,63
|
Нефтек
|
14,49
|
+1,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,22
|
+1,71
|
Укрнафта
|
13,49
|
+2,15
|
ZOG
|
14,99
|
+2,00
|
Mango
|
13,19
|
+0,98
|
Средняя цена в Украине:
|
14,25
|
1,64
|
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