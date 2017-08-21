Автогаз за выходные подорожал до 15 грн. л.

За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн/л - до 14,99 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На столичных АЗС WOG и ОККО цена газа за входные выросла на 1,5-1,63 грн/л до 14,99 грн/л, на KLO стоимость газа выросла на 1,15 грн/л до 14,94 грн/л, на Shell - на 1,99 грн/л до 14,59 грн/л, на AMIС - на 1,86 грн/л до 14,19 грн/л. «Авантаж» продолжает удерживать самую низкую цену на газ в Киеве - 13,35 грн/л (+1,4 грн/л).

На 2,03-2,15 грн/л цена газа выросла у АЗС группы «Приват» и компании «Укрнафта». Запорожская сеть ZOG повысила стоимость СУГ на 2 грн/л, до 14,99 грн/л, а сеть «Нефтек» - на 1 грн/л, до 14,49 грн/л.

Розничные цены на сжиженный газ обновили рекорд. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 г.

Как сообщал OilNews, основным фактором подорожания аналитики «А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 21/18 августа 2017 г., грн/л: