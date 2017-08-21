Нефть дешевеет после сильного роста в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо опускаются вслед за удорожанием сырья на 3% в ходе торгов пятницы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.27 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,06%, до 52,69 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI колеблется, на 07.27 EET оставалась на отметке в 48,66 доллара за баррель, ранее в ходе торгов демонстрировала негативную динамику.

Нефть коррекционно дешевеет после удорожания в пятницу, вызванного рядом факторов. Так, согласно данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 18 августа рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на три штуки, или на 0,32%, до 946 единиц.

В годовом выражении число буровых установок выросло на 455 штук, или в 1,93 раза. Число нефтяных буровых установок уменьшилось на пять штук, или на 0,65%, до 763 единиц. Количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на 1 штуку, или на 0,55%, до 182 штук.

Трейдеры при этом продолжали отыгрывать статистику минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти в стране, которое за неделю, завершившуюся 11 августа, составило 8,9 миллиона баррелей, или 1,9% - до 466,5 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения только на 0,64%, или на 3,058 миллиона баррелей - до 472,342 миллиона баррелей. При этом министерство отметило рост добычи "черного золота" - на 0,84%, или на 79 тысяч баррелей в сутки, до 9,502 миллиона баррелей в сутки, что в понедельник поддерживает удешевление сырья.

"Ребалансировка нефтяного рынка идет полным ходом, если смотреть по данным запасов, однако рынок обращает большое внимание на тот факт, что добыча сланцевой нефти продолжает расти", - приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).