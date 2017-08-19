СУГ достиг предела окупаемости

В Украине с 12 августа по 19 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро в течение недели подешевел на 1.0 коп/л до 23.61 грн/л.

Бензин А-95 евро так же снизился в цене на 1.0 коп/л до 24.85 грн/л.

Дизельное топливо евро, сохранило свою цену, которая составляет 22.06 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 17.49% (198.0 коп/л) до 13.28 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.61 20.00 0.00 -0.03 Бензин А-95 евро 24.85 21.50 0.00 -0.02 Дизельное топливо Евро 22.06 19.05 -0.00 -0.02 Сжиженный газ 13.28 11.50 2.81 17.49





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,38 0,0 25,36 0,0 22,32 0,0 13,23 200,0 ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,00 0,0 12,43 169,6 SHELL 24,92 0,0 25,94 0,0 22,92 0,0 13,19 197,7 WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,00 10,0 12,38 161,3 Кло 23,89 0,0 24,59 0,0 22,19 0,0 14,29 250,0 ОККО 25,46 0,5 26,45 0,6 23,46 0,4 13,90 233,4 ТНК 24,10 -0,5 24,69 0,0 22,28 0,0 13,18 142,0 Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,00 0,0 12,19 159,9

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 12 августа по 19 августа 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.51% (11.0 коп/л) до 20.74 грн/л

Бензин А-95 подешевел на 0.40% (9.0 коп/л) до 21.65 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1% (19.0 коп/л) до 18.58 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 августа по 19 августа 2017 г. увеличилась на 20.5%, или 4177.5 грн/т, и находится на уровне 24571.24 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 36.8%, или 6611.3 грн/т.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 20.74 19.80 -0.01 -0.51 Бензин А-95 евро, грн/л 21.65 20.20 -0.01 -0.40 Дизельное топливо Евро, грн/л 18.58 18.10 0.05 -1.03 Сжиженный газ, грн/т 24571.24 23300.00 20.48 20.48

Средняя мелкооптовая цена на пропан-бутан: