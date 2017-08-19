Финансовые новости
- |
- 19.08.17
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
СУГ достиг предела окупаемости
17:50 19.08.2017 |
В Украине с 12 августа по 19 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро в течение недели подешевел на 1.0 коп/л до 23.61 грн/л.
Бензин А-95 евро так же снизился в цене на 1.0 коп/л до 24.85 грн/л.
Дизельное топливо евро, сохранило свою цену, которая составляет 22.06 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, выросли на 17.49% (198.0 коп/л) до 13.28 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|0.00
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|22.06
|19.05
|-0.00
|-0.02
|Сжиженный газ
|13.28
|11.50
|2.81
|17.49
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,38
|0,0
|25,36
|0,0
|22,32
|0,0
|13,23
|200,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|12,43
|169,6
|SHELL
|24,92
|0,0
|25,94
|0,0
|22,92
|0,0
|13,19
|197,7
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|10,0
|12,38
|161,3
|Кло
|23,89
|0,0
|24,59
|0,0
|22,19
|0,0
|14,29
|250,0
|ОККО
|25,46
|0,5
|26,45
|0,6
|23,46
|0,4
|13,90
|233,4
|ТНК
|24,10
|-0,5
|24,69
|0,0
|22,28
|0,0
|13,18
|142,0
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|12,19
|159,9
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 12 августа по 19 августа 2017 с.г. отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.51% (11.0 коп/л) до 20.74 грн/л
Бензин А-95 подешевел на 0.40% (9.0 коп/л) до 21.65 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю снизились в цене на 1% (19.0 коп/л) до 18.58 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 12 августа по 19 августа 2017 г. увеличилась на 20.5%, или 4177.5 грн/т, и находится на уровне 24571.24 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 36.8%, или 6611.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.74
|19.80
|-0.01
|-0.51
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.65
|20.20
|-0.01
|-0.40
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|18.58
|18.10
|0.05
|-1.03
|Сжиженный газ, грн/т
|24571.24
|23300.00
|20.48
|20.48
Средняя мелкооптовая цена на пропан-бутан:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шеф Пентагона посетит Киев 24 августа, запланированы его встречи с Порошенко и Полтораком
Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг, 24 августа, посетит Киев, где намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.
|Украина намерена возобновить СРП с Vanco Prykerchenska на черноморском шельфе
|Кабмин снизил на 25% нормы потребления газа без счетчиков
|Без стены в мозгах. Почему ФСБ удается пачками штамповать украинских диверсантов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СУГ достиг предела окупаемости
|АМКУ хочет сделать платным обжалование результатов тендеров
|Дизтопливо подешевело в опте на 100 грн/т – до 21 800 грн/т
|Цены на ДТ и бензины в рознице остаются стабильными
|Цены на нефть 18 августа перешли к снижению, Brent подешевела до $50,9 за баррель
|Кабмин одобрил передачу Одесского НПЗ в управление Фонду госимущества
|Украина намерена возобновить СРП с Vanco Prykerchenska на черноморском шельфе
Это интересно
|Эксперт отвечает Илону Маску: искусственный интеллект не угроза
|Sharp готовит ещё один безрамочный смартфон, который возродит идеи модели Aquos Crystal
|Toyota придумала прозрачные передние стойки
|Как инфошум глушит нашу продуктивность
|Microsoft обучает дроны принимать решения на лету
|Анонсирован самый мощный и дорогой смартфон Nokia
|Samsung выпустит первый в мире смартфон со встроенным алкотестером