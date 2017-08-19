Дизтопливо подешевело в опте на 100 грн/т – до 21 800 грн/т

В пятницу, 18 августа, железнодорожные партии дизтоплива подешевели на 100 грн/т, - в среднем до 21 800 грн/т. На рынке также были отмечены предложения по цене 21 650 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Отмечается, что с начала месяца цены ДТ на крупнооптовом рынке снизились на 2,5% или на 570 грн/т.

В пятницу с трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Темиртранс-Захид», «Е.Коннект», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Глуско Украина», «Белойл Систем» и «Параллель».

«Альянс Ойл Украина», «Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК) и «Бизнес Солюшенс» продавали дизтопливо белорусских НПЗ по 21 700-22 000 грн/т в Житомирской и Киевской областях.

Литовское дизтопливо по 22 500 грн/т (-200 грн/т) продавал только «Гранд Петрол» в Киевской области. Ресурс Кременчугского НПЗ предлагался по 21 950 грн/т.

Бензины марки А-92 в крупном опте за сутки подешевели на 80 грн/т, до 27 190 грн/т. С белорусской «двойкой» по 27 100-27 500 выходили SUN OIL, ОККО и ЗНГК. Шебелинским А-92 торговали «Ойл Продакшн» (27 000 грн/т) и НК «Вест Ойл» (27 100). Бензины «Укртатнафты» предлагались по 27 000 грн/т.

Средняя стоимость «пятерки» в крупном опте снизилась до 28 240 грн/т (-130 грн/т). Мозырский А-95 был у ЗНГК и ОККО по 28 100-28 600 грн/т. «Гранд Петрол» выставлял традиционно высокое предложение литовского бензина на ст. Киев-Петровка по 29 400 грн/т. Кременчугский торговался у отметки 28 150 грн/т.

Мелкооптовые партии дизтоплива подешевели на 5 коп./л, до 18,62 грн/л. «Восток», ОККО, «Терминтранс Захид» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 18,20-18,80 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Бизнес Солюшенс», «Укролипродукт» и «Укрпалетсистем» - держат цены ниже - 18,05-18,30 грн/л. «Оранж Ойл» в южных регионах предлагает морской ресурс по 18,20 грн/л.

По словам операторов крупного и мелкого сегментов рынка, снижение цен может продолжится на следующей недели в связи со снижением уровня котировок на европейском рынке и с наличием у трейдеров остатков дешевого июльского ресурса. С начала августа котировки на европейском рынке снизились на 4% (или на $20), до $466/т.