Цены на ДТ и бензины в рознице остаются стабильными

В розничных сетях украинских АЗС стоимость дизельного топлива и бензинов держится на уровне конца июля 2017 г. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, средняя стоимость бензинов марки А-92 составляет 23,82 грн/л, бензинов марки А-95 - 24,57 грн/л. Средняя цена бензина А-95+ удерживается на уровне 25,70 грн/л.

Кроме того, с начала месяца стабильность в цене наблюдается и по дизельному топливу. Его стоимость, по состоянию на 18 августа, составляет 21,89 грн/л.

Как сообщал OilNews, в период с 17 по 18 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла на 30-90 коп./л, до 12,29-13,79 грн/л.

По прогнозам экспертов, розничные цены на сжиженный газ будут расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 18/17 августа 2017 г., грн/л: