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Оптовые цены СУГ достигли 25 000 грн
13:26 18.08.2017 |
Автомобильные партии сжиженного газа в пятницу, 18 августа, подорожали на 820 грн/т, до 24 350 грн/т. С начала недели рост цен составил 3 650 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В пятницу минимальные цены на уровне 23 500 грн/т предлагали «Надежда» и «СВГ Плюс» в Полтавской области. В Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской и Хмельницкой областях с сжиженным газом по 24 000 - 24 300 выходили «Надежда», «СВГ Плюс», «УПК Европлюс» и GT Grup.
Максимальные цены, на уровне 24 800-25 000 грн/т зафиксированы в Херсонской и Одесской областях у «Надежды».
В Киевском регионе СУГ предлагали в крупном опте «Надежда», «СВГ Плюс» и «УПК-Европлюс» по 24 200 грн/т.
Как сообщал OilNews, в период с 17 по 18 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла на 30-90 коп/л, до 12,29-13,79 грн/л.
По прогнозам экспертов, розничные цены на сжиженный газ будут расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов.
В «Консалтинговой группе» А-95» отмечают, что оперативно заместить недостающие объемы газа не удастся. Ключевые производители России, Беларуси и Казахстана сами испытывают нехватку из-за ремонтных работ на заводах, что уже привело к исчезновению свободных объемов на рынке всей Восточной Европы, в частности Польши. Импорт с западного направления также осложнен инфраструктурными ограничениями.
Аналитик «А-95» Артем Куюн отмечает, дефицит СУГ на рынке прогнозируется до середины сентября. «Высокие цены и окончание автомобильного сезона снизят спрос на газ, одновременно будут восстановлены поставки по импорту, что стабилизирует рынок и приведет к снижению цен», - отметил он.
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