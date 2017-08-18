Цены автогаза близятся к 14 грн.

В период с 17 по 18 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла на 30-90 коп/л до 12,29-13,79 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, цены на газ АЗС WOG цены выросли на 50 коп/л до 13,49 грн/л, на ОККО - на 77 коп/л до 13,36 грн/л. На AMIC цена увеличилась на 38 коп/л до 12,29 грн/л. Самые высокие цены в столичном регионе предлагает KLO - 13,79 коп/л. Цены автогаза на АЗС «Авантаж» выросли 50 коп/л до 11,95 грн/л.

На 1-1,5 грн/л цена газа выросла у «Народной», «Автотранса», «Нефтека», Marshal и UPG. «Восток», «Авиас», «Укрнафта» и ZOG цена на автогаз не меняли. «Приват» продает газ по 11,34-11,40 грн/л, «Восток» - 11,85 грн/л, ZOG - 12,99 грн/л. В среднем по стране цены увеличились на 52 коп/грн до 12,60 грн/л. Последний раз такая такой уровень средних розничных цен фиксировался в декабре 2016 г.

Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа 17 августа, подорожали на 1 290 грн/т, до 23 530 грн/т. Основным фактором подорожания аналитики «А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн. Эксперты прогнозируют, что розничная цена в дальнейшем продолжит рост и достигнет 14,5-14,7 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 17/18 августа 2017 г., грн/л: