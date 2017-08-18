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Цены автогаза близятся к 14 грн.
13:16 18.08.2017 |
В период с 17 по 18 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла на 30-90 коп/л до 12,29-13,79 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, цены на газ АЗС WOG цены выросли на 50 коп/л до 13,49 грн/л, на ОККО - на 77 коп/л до 13,36 грн/л. На AMIC цена увеличилась на 38 коп/л до 12,29 грн/л. Самые высокие цены в столичном регионе предлагает KLO - 13,79 коп/л. Цены автогаза на АЗС «Авантаж» выросли 50 коп/л до 11,95 грн/л.
На 1-1,5 грн/л цена газа выросла у «Народной», «Автотранса», «Нефтека», Marshal и UPG. «Восток», «Авиас», «Укрнафта» и ZOG цена на автогаз не меняли. «Приват» продает газ по 11,34-11,40 грн/л, «Восток» - 11,85 грн/л, ZOG - 12,99 грн/л. В среднем по стране цены увеличились на 52 коп/грн до 12,60 грн/л. Последний раз такая такой уровень средних розничных цен фиксировался в декабре 2016 г.
Как сообщал OilNews, автомобильные партии сжиженного газа 17 августа, подорожали на 1 290 грн/т, до 23 530 грн/т. Основным фактором подорожания аналитики «А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн. Эксперты прогнозируют, что розничная цена в дальнейшем продолжит рост и достигнет 14,5-14,7 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 17/18 августа 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
+/-
|
AMIC
|
12,33
|
+0,42
|
Shell
|
12,60
|
+0,51
|
SOCAR
|
13,27
|
+0,86
|
SUN OIL
|
13,43
|
+0,65
|
UPG
|
12,90
|
+1,42
|
WOG
|
13,49
|
+0,50
|
Автотранс
|
12,78
|
+1,20
|
Параллель
|
13,19
|
+0,50
|
Авиас
|
11,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,03
|
+0,86
|
KLO
|
13,79
|
+0,30
|
Marshal
|
14,00
|
+1,50
|
Восток
|
11,85
|
0,00
|
Надежда
|
12,99
|
+0,95
|
Народна
|
12,80
|
+1,10
|
ОККО
|
13,36
|
+0,77
|
Нефтек
|
13,49
|
+1,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,51
|
+0,69
|
Укрнафта
|
11,34
|
0,00
|
ZOG
|
12,99
|
0,00
|
Mango
|
12,21
|
+0,53
|
Род-Ник
|
13,30
|
+0,90
|
Авантаж
|
11,95
|
+0,50
|
Барс 2000
|
13,00
|
+0,90
|
Средняя:
|
12,60
|
+0,52
|
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