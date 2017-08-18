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Citi: США победят в ценовой войне на рынке нефти
08:44 18.08.2017 |
Сланцевые компании США выйдут победителями из ценовой войны на рынке нефти, считает руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citigroup Эд Морс.
В интервью агентству Bloomberg он отметил, что сокращение добычи крайне негативно сказывается на нефтяных поступлениях ОПЕК и России, в то время как сланцевые производители США продолжают процветать, в результате стратегия ОПЕК+ все больше становится похожа на безнадежную борьбу. "Они теряют доходы. Стратегия ОПЕК не рассчитана на длительную перспективу", - отмечает Эд Морс.
Согласно его подсчетам сланцевые компании США смогут сохранять текущие объемы производства даже в случае падения цен на нефть до $40 за баррель, в то время как страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, испытывают серьезное давление на бюджет уже при $50 за баррель.
"В конце концов ситуация на рынке придет к тому, что победу одержат сланцевые компании. Цены на нефть опустятся до $40-45 за баррель, поскольку объемы добычи снижаться не будут", - заявил Морс.
Стоит отметить дополнительную финансовую устойчивость благодаря стратегии хеджирования. Многочисленные сделки, о которых на прошлой неделе сообщили американским регуляторам, показывают, что некоторые производители хеджируются на уровне $45 за баррель.
"Мы стали свидетелями большого интереса со стороны производителей, так как цена WTI приблизилась к $50 за баррель", - отметил глава стратегии на сырьевых рынках BNP Paribas Гарри Чилингирян. По его словам, более плоская кривая фьючерсов и резкий рост спроса на пут-опционы - это показатели активности нефтепроизводителей в последнее время.
После того как ОПЕК и ее союзники в конце прошлого года договорились сократить производство, американские нефтяные компании массово хеджировались. Они меняли структуру нефтяного рынка, когда продавали более длинные контракты, чтобы зафиксировать уровень добычи. Некоторые банки, в том числе Societe Generale SA, заявили, что эта активность прекратилась, когда рынок нефти вошел в "медвежью" фазу в июне. Теперь производители снова делают это, усиливая опасения относительно роста предложения на рынке.
Спрос на пут-опционы, которые нефтепроизводители используют, чтобы зафиксировать цены, подскочил за последние две недели. Индикатор, который сравнивает цены на опционы "пут" и "колл" на контракты на нефть Brent и WTI с поставкой в декабре 2018 г., резко вырос. Это указывает на то, что производители гарантируют продажи на следующий год. В прошлом месяце также увеличилось на 32% количество контрактов на нефть WTI с поставкой в июне 2018 г., отметил аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.
Согласно данным, собранным Bloomberg, на прошлой неделе регуляторам США была предоставлена информация о нескольких крупных сделках, которые также характерны для хеджирования производителей. Среди них одна сделка зафиксировала цену на 4 млн баррелей на уровне $45 за баррель.
Некоторые из крупнейших производителей сланцевой нефти в США заявили, что они не отступают от крупных производственных целей на 2017 г. Pioneer Natural Resources Co. сообщила во вторник, что захеджировала эквивалент 97 тыс. баррелей в день на уровне $48,71 за баррель на следующий год, что на $1,40 за баррель ниже, чем 46 тыс. баррелей в день по цене $50,11 за баррель в мае. Компания заявила в среду, что в ближайшие месяцы она продолжит хеджировать нефть с поставкой в 2018 г.
Увеличение добычи сланцевой нефти в США заставило несколько крупных банков придерживаться "медвежьих" прогнозов на 2018 г. JPMorgan недавно снизил прогноз на следующий год до $45 за баррель и сообщил, что риски снижения возросли. Morgan Stanley в прошлом месяце снизил прогноз на первое полугодие 2018 г., отметив, что количество буровых установок должно сократиться примерно на 150 единиц, прежде чем спрос и предложение достигнут баланса.
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