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Цены на нефть снижаются 18 августа на фоне негатива на биржах США и Азии
08:15 18.08.2017 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, следуя за общим трендом на рынках США и Азии на активную продажу акций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.51 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до 50,97 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,13% - до 47,03 доллара за баррель.
Тренд на снижение цен на биржах США и Азии был спровоцирован растущим сомнением трейдеров относительно реализации обещанных президентом США Дональдом Трампом экономических реформ в стране. Ранее Трамп планировал приостановить программу по здравоохранению предыдущего президента США Барака Обамы Obamacare, но сенат проголосовал против нового законопроекта. Кроме того, Трамп ранее высказывался по поводу развития инфраструктуры в стране, проведения налоговой реформы и принятию мер экономического стимулирования, но конкретных комментариев по этим планам, которых ожидают инвесторы, не последовало.
Аналитики отмечают, что снижение цен на нефть происходит даже на фоне позитивной статистики по снижению недельных запасов нефти в США. В четверг американская аналитическая компания Genscape сообщила о том, что за неделю, завершившуюся 15 августа, запасы на крупнейшем в США терминале в Кушинге снизились более чем на 1 миллион баррелей. Ранее на неделе управление энергетической информации минэнерго (EIA) США сообщало также о снижении коммерческих запасов нефти в стране на 8,9 миллиона баррелей, или на 1,9% - до 466,5 миллиона баррелей. Эксперты полагали, что запасы снизились лишь на 0,64%.
"Это снижение запасов за неделю было самым значительным с сентября текущего года", - цитирует агентство Рейтер аналитиков банка ANZ.
Трейдеры также ожидают данных о числе буровых установок в США по итогам недели от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), которые будут опубликованы позднее в пятницу.
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