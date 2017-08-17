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Информация об агентстве
Доля цены СУГ к высокооктановому бензину достигла 49,1%
19:53 17.08.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 17 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л.
Цена бензина А-95 евро по-прежнему составляет 24.85 грн/л.
Дизельное топливо евро тоже не изменилось в цене , которая составляет 22.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 17 августа 2017 г. подорожал на 3.70% (43.0 коп/л) до 12.19 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 49.1%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.00
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|0.00
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.06
|19.05
|-0.00
|-0.04
|Сжиженный газ
|12.19
|9.15
|3.70
|8.72
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,38
|0,0
|25,36
|0,0
|22,32
|0,0
|11,89
|27,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|10,94
|0,0
|SHELL
|24,92
|0,0
|25,94
|0,0
|22,92
|0,0
|12,49
|102,2
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,90
|0,0
|Кло
|23,89
|0,0
|24,59
|0,0
|22,19
|0,0
|13,49
|120,0
|ОККО
|25,46
|0,0
|26,45
|0,0
|23,46
|0,0
|12,65
|36,6
|ТНК
|24,10
|0,0
|24,69
|0,0
|22,28
|0,0
|12,49
|46,3
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,71
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
17 августа 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 20.81 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 21.73 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.22% (4 коп/л) до 18.64 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 10 августа по 17 августа 2017 г. увеличилась на 15.4%, или 3145.8 грн/т, и находится на уровне 23532.82 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 28.1%, или 5162.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.81
|-0.00
|-0.19
|2.29
|Бензин А-95 евро
|21.73
|0.00
|-0.15
|2.25
|Дизельное топливо евро
|18.64
|-0.22
|-0.98
|4.92
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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