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Дизтопливо 17 августа в опте продолжает дешеветь
18:20 17.08.2017 |
В четверг, 17 августа, железнодорожные партии дизтоплива подешевели на 110 грн/т, - в среднем до 21 980 грн/т. На рынке также были отмечены предложения по цене 21 800 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
С трубопроводным ресурсом на ст. Новоград-Волынский вышли семь компаний: «Темиртранс-Захид», «Е.Коннект», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Глуско Украина», «Белойл Систем» и «Параллель».
«Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК) продавала дизтопливо белорусских НПЗ по 21 900-22 000 грн/т в Житомирской и Киевской областях.
Литовское дизтопливо было в наличии у «Параллели» в Черниговской области по 22 200 грн/т. В Киеве продукт «Орлена» был также отмечен у «Гранд Петрола» по 22 700 грн/т.
Дизтопливо Кременчугского НПЗ предлагался по 21 950 грн/т.
С белорусским А-92 по 27 200-27 600 выходили SUN OIL, ОККО и ЗНГК. Шебелинской «двойкой» торговали «Ойл Продакшн» (27 100 грн/т) и НК «Вест Ойл» (27 150). Бензины «Укртатнафты» предлагались по 27 000 грн/т.
Мозырский А-95 был у ЗНГК, ОККО и «Бизнес Солюшенс»по 28 350-28 600 грн/т. «Гранд Петрол» выставлял традиционно высокое предложение литовского бензина на ст. Киев-Петровка по 29 500 грн/т. Кременчугский и шебелинский ресурс торгуются у отметки 28 150 грн/т.
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