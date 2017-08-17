Оптовая цена на СУГ близится к 24 000 грн/т

Автомобильные партии сжиженного газа в четверг, 17 августа, подорожали на 1 290 грн/т, до 23 530 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Минимальные цены на уровне 23 000-23 300 грн/т предлагали «Надежда» и «СВГ Плюс» в Полтавской и Хмельницкой областях. В Кировоградской, Сумской и Полтавской областях СУГ по 23 400 -23 800 грн/т СУГ предлагали «Надежда», «СВГ Плюс» и «УПК Европлюс».

Максимальные цены, на уровне 24 000 грн/т, зафиксированы в Тернопольской области у «УПК Европлюс».

Отметим, что нынешняя цена на СУГ превысила рекордную пиковую цену февраля 2015 г. - 23 520 грн/т. Напомним, в 2015 г. резкий рост цен на сжиженный газ был вызван резким падением курса гривны и ограничением НБУ по покупке валюты.

Как сообщал OilNews, в период с 16 по 17 августа стоимость автогаза в рознице превысила уровень 13 грн/л.

По прогнозам экспертов, розничные цены на сжиженный газ будут расти из-за большого дефицита поставок, вызванного рядом неблагоприятных факторов.

В КГ «А-95» отмечают, что оперативно заместить недостающие объемы газа не удастся. Ключевые производители России, Беларуси и Казахстана сами испытывают нехватку из-за ремонтных работ на заводах, что уже привело к исчезновению свободных объемов на рынке всей Восточной Европы, в частности Польши. Импорт с западного направления также осложнен инфраструктурными ограничениями.

Аналитик «А-95» Артем Куюн отмечает, дефицит СУГ на рынке прогнозируется до середины сентября. «Высокие цены и окончание автомобильного сезона снизят спрос на газ, одновременно будут восстановлены поставки по импорту, что стабилизирует рынок и приведет к снижению цен», - отметил он.