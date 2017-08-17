Цена автогаза превысила 13 грн/л

В период с 16 по 17 августа стоимость автогаза превысила уровень 13 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 1,2 грн./л - до 13,49 грн/л - подорожал газ в сети KLO. В Киеве на 90 коп./л и на 61 коп./л цены выросли на WOG и ОККО соответственно. В столичной сети «БРСМ-Нафта» газ подорожал на 44 коп./л - до 12,39 грн/л.

В целом по Украине ниже 12 грн/л газ торгуется на заправках сетей AMIC (11,91 грн/л), UPG (11,48 грн/л), «Автотранс» (11,58 грн/л), «Укрнафта» (11,34 грн/л), а также Mango, «Восток», «Маркет», «Авиас» и «Авантаж».

В среднем розничная цена автогаза по стране увеличилась за сутки на 41 коп./л.

Как сообщал OilNews, с начала недели автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 1 550 грн/т, до 22 240 грн/т. Нынешняя цена СУГ превысила пиковые цены февраля 2015 г., 23 520 грн/т.

Основным фактором подорожания аналитики «А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 16/17 2017 г., грн/л: