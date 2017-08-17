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Цена автогаза превысила 13 грн/л
13:27 17.08.2017 |
В период с 16 по 17 августа стоимость автогаза превысила уровень 13 грн/л. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 1,2 грн./л - до 13,49 грн/л - подорожал газ в сети KLO. В Киеве на 90 коп./л и на 61 коп./л цены выросли на WOG и ОККО соответственно. В столичной сети «БРСМ-Нафта» газ подорожал на 44 коп./л - до 12,39 грн/л.
В целом по Украине ниже 12 грн/л газ торгуется на заправках сетей AMIC (11,91 грн/л), UPG (11,48 грн/л), «Автотранс» (11,58 грн/л), «Укрнафта» (11,34 грн/л), а также Mango, «Восток», «Маркет», «Авиас» и «Авантаж».
В среднем розничная цена автогаза по стране увеличилась за сутки на 41 коп./л.
Как сообщал OilNews, с начала недели автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 1 550 грн/т, до 22 240 грн/т. Нынешняя цена СУГ превысила пиковые цены февраля 2015 г., 23 520 грн/т.
Основным фактором подорожания аналитики «А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 16/17 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
+/-
|
AMIC
|
11,91
|
+0,38
|
Shell
|
12,09
|
+0,52
|
SOCAR
|
12,41
|
+0,34
|
SUN OIL
|
12,78
|
+0,43
|
UPG
|
11,48
|
0,00
|
WOG
|
12,99
|
+0,90
|
Автотранс
|
11,58
|
0,00
|
Параллель
|
12,69
|
+0,20
|
Авиас
|
11,40
|
+0,50
|
БРСМ-Нафта
|
12,17
|
+0,21
|
KLO
|
13,49
|
+1,20
|
Marshal
|
12,50
|
+0,50
|
Восток
|
11,85
|
+0,30
|
Надежда
|
12,04
|
+0,20
|
Рур груп
|
13,19
|
+0,90
|
ОККО
|
12,59
|
+0,31
|
Маркет
|
11,67
|
+0,68
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,82
|
+0,39
|
Укрнафта
|
11,34
|
+0,38
|
ZOG
|
12,99
|
+0,40
|
Mango
|
11,68
|
0,00
|
Род Ник
|
12,40
|
+0,30
|
Авантаж
|
11,45
|
+0,30
|
Барс 2000
|
12,10
|
+0,50
|
Средняя
|
12,08
|
+0,41
|
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