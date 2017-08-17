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Цены на СУГ приблизились к абсолютному максимуму
21:05 16.08.2017 |
С начала недели автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 1 550 грн/т, до 22 240 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
В среду, 16 августа, минимальные цены на уровне 21 300-21 400 грн/т предложила «Надежда» в Харьковской области. В Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской и Полтавской областях СУГ по 22 000 -22 600 грн/т СУГ предлагали «Надежда», «СВГ Плюс» и «УПК Европлюс».
Максимальные цены, на уровне 23 000 грн/т и выше, зафиксированы в Одессой областях у «Надежды» и GT Group.
Реальные сделки с ГНС в Киевском регионе в среду проходили по 21 900 - 22 000 грн/т.
Отметим, что нынешняя цена на СУГ превысила пиковые цены сентября 2016 г. (21 670 грн/т) и приблизилась к рекордной цене февраля 2015 г - 23 520 грн/т. Напомним, в 2015 г. резкий рост цен на сжиженный газ был вызван резким падением курса гривны и ограничением НБУ по покупке валюты.
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», оптовые партии сжиженного газа имеют потенциал роста до 23-24 тыс. грн за тонну, что создает почву для последующего роста цен в рознице на 17% - до 13,5 грн/л.
Основным фактором подорожания аналитики «А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90-100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% - ключевой фактор обеспокоенности рынка», - говорит аналитик «А-95» Артем Куюн.
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