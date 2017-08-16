На борьбу с перенасыщением рынка нефти уйдут годы

Когда ОПЕК и Россия впервые приступили к реализации плана по сокращению глобального перенасыщения рынка нефти, ожидалось, что это принесет успехи уже через шесть месяцев. Теперь же кажется, что этого нужно ждать годами, пишет Bloomberg.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры планируют завершить свои сокращения производства следующей весной, уже на девять месяцев позже, чем первоначально ожидалось.

Тем не менее, цены на нефть снова колеблются, поскольку данные Международного энергетического агентства (МЭА) показывают, что мировые запасы могут оставаться избыточными даже после конца 2018 года. Компания ESAI Energy LLC прогнозирует, сокращение переизбытка предложения на рынке может занять годы.

"Им придется закопаться в это всерьез и надолго", - сказал Нил Аткинсон, глава нефтяных рынков и промышленного подразделения МЭА, в телевизионном интервью Bloomberg. "Перебалансировка - это упорный процесс", - отметил эксперт.

Цены на нефть в этом году просели на 10%, поскольку начавшееся в январе сокращение производства ОПЕК и партнеров организации не смогло обуздать мировой профицит на рынке нефти. Производителям перед предстоит собраться в ноябре, чтобы решить, нужно ли принимать дальнейшие меры после весны 2018 года.

Целей соглашения о сокращении производства не удалось достичь в том числе и из-за восстановления добычи ряда членов ОПЕК, которые были освобождены от выполнения условий сделки - Ливии и Нигерии. Негативно повлияли и сланцевые производители из США доказали, что могут продолжать успешную деятельность даже при низких ценах на нефть.

В результате текущее производство ОПЕК - около 32,8 млн баррелей в день в июле - выше, чем объем, востребованный на протяжении большей части следующего года, показал последний отчет МЭА. Вместо того, чтобы выполнять свою задачу по сокращению запасов нефти К их пятилетнему среднему, ОПЕК потенциально будет наращивать их.