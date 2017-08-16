Стоимость автогаза 16 августа выросла в ряде крупных и региональных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 2-38 коп./л газ подорожал в сетях Shell, AMIC, SOCAR, SUN OIL, «БРСМ-Нафта», UPG, KLO, «Надежда», ОККО, WOG, Marshal, , KLO, «Род-Ник», «Автотранс» и «Укргаздобыче».

«Восток» и Mango подняли стоимость СУГ на 60 коп./л и 75 коп./л - до 11,55 грн/л и 11,67 грн/л, соответственно, а запорожская сеть ZOG - на 1,3 грн./л, до 12,59 грн/л.

В Киеве «Барс 2000» на работающих АГЗП поднял цену до 11,60 грн/л. Минимальное предложение в столице удерживает «Авантаж 7» - 11,15 грн/л (+20 коп./л).

В то же время, сеть «Народна» снизила цену СУГ на 10 коп./л, до 11,70 грн/л.

Как сообщал OilNews, оптовая цена СУГ начала рост в начале июля из-за создавшегося в Украине дефицита ресурса.

По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», оптовые партии сжиженного газа имеют потенциал роста до 23-24 тыс. грн за тонну, что создает почву для последующего роста цен в рознице на 17% - до 13,5 грн/л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 2017 г., грн/л: