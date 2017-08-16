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Стоимость автогаза 16 августа выросла в ряде крупных и региональных сетей
12:28 16.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 2-38 коп./л газ подорожал в сетях Shell, AMIC, SOCAR, SUN OIL, «БРСМ-Нафта», UPG, KLO, «Надежда», ОККО, WOG, Marshal, , KLO, «Род-Ник», «Автотранс» и «Укргаздобыче».
«Восток» и Mango подняли стоимость СУГ на 60 коп./л и 75 коп./л - до 11,55 грн/л и 11,67 грн/л, соответственно, а запорожская сеть ZOG - на 1,3 грн./л, до 12,59 грн/л.
В Киеве «Барс 2000» на работающих АГЗП поднял цену до 11,60 грн/л. Минимальное предложение в столице удерживает «Авантаж 7» - 11,15 грн/л (+20 коп./л).
В то же время, сеть «Народна» снизила цену СУГ на 10 коп./л, до 11,70 грн/л.
Как сообщал OilNews, оптовая цена СУГ начала рост в начале июля из-за создавшегося в Украине дефицита ресурса.
По прогнозам «Консалтинговой группы А-95», оптовые партии сжиженного газа имеют потенциал роста до 23-24 тыс. грн за тонну, что создает почву для последующего роста цен в рознице на 17% - до 13,5 грн/л.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
+/-
|
AMIC
|
11,53
|
+0,10
|
Shell
|
11,57
|
+0,02
|
SOCAR
|
12,07
|
+0,18
|
SUN OIL
|
12,35
|
+0,38
|
UPG
|
11,48
|
+0,18
|
WOG
|
12,09
|
+0,22
|
Автотранс
|
11,58
|
+0,05
|
Параллель
|
12,49
|
0,00
|
Авиас
|
10,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,95
|
+0,20
|
KLO
|
12,29
|
+0,20
|
Marshal
|
12,00
|
+0,18
|
Барс 2000
|
11,60
|
+0,10
|
Авантаж
|
11,15
|
+0,20
|
Род Ник
|
12,10
|
+0,30
|
Восток
|
11,55
|
+0,60
|
Надежда
|
11,84
|
+0,10
|
Народна
|
11,70
|
-0,10
|
ОККО
|
11,98
|
+0,01
|
Маркет
|
10,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
11,59
|
+0,20
|
Укрнафта
|
10,96
|
0,00
|
ZOG
|
12,59
|
+1,30
|
Mango
|
11,67
|
+0,75
|
Средняя
|
11,61
|
+0,11
|
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