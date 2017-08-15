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Светлые нефтепродукты дешевеют в мелком опте 15 августа
19:50 15.08.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 15 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л.
Цена бензина А-95 евро так же не изменилась и составляет 24.85 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 15 августа 2017 г. подорожал на 1.25% (14.0 коп/л) до 11.54 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 46.4%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.00
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|0.00
|-0.02
|Дизельное топливо Евро
|22.06
|19.05
|0.00
|-0.03
|Сжиженный газ
|11.54
|9.15
|1.25
|4.13
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,38
|0,0
|25,36
|0,0
|22,32
|0,0
|11,45
|7,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|10,74
|0,2
|SHELL
|24,92
|0,0
|25,94
|0,0
|22,92
|0,0
|11,47
|0,0
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,77
|0,0
|Кло
|23,89
|0,0
|24,59
|0,0
|22,19
|0,0
|12,09
|20,0
|ОККО
|25,46
|1,5
|26,45
|1,9
|23,46
|1,1
|11,98
|34,7
|ТНК
|24,10
|-0,5
|24,69
|0,0
|22,28
|0,0
|11,96
|7,6
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,59
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
15 августа 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1 коп/л до 20.83 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1 коп/л) до 21.73 грн/л.
В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.10% (2 коп/л) до 18.71 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 08 августа по 15 августа 2017 г. увеличилась на 10.6%, или 2075.9 грн/т, и находится на уровне 21694.65 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 13.8%, или 2637.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.83
|-0.03
|-0.28
|2.49
|Бензин А-95 евро
|21.73
|-0.05
|-0.19
|2.30
|Дизельное топливо евро
|18.71
|-0.10
|-1.05
|5.88
Средняя мелкооптовая цена ДТ Евро:
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