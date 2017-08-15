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Стоимость автогаза 15 августа выросла в ряде крупных сетей
13:37 15.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 4-27 коп./л газ подорожал в сетях Shell, AMIC, SOCAR, SUN OIL, «БРСМ-Нафта», Marshal, Mango, KLO, «Род-Ник», «Нефтек» и «Азовнефтепродукт».
WOG и ОККО подняли стоимость СУГ на 20 коп./л и 50 коп./л - до 11,86 грн/л и 11,97 грн/л, соответственно.
Газ в сети «Народна» подорожал на 50 коп./л, до 11,80 грн/л.
Как сообщал OilNews, оптовая цена СУГ начала рост в начале июля из-за создавшегося в Украине дефицита ресурса. На прошлой неделе газ подорожал до 20 400 грн/т в опте. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ вырос до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).
Стоимость автогаза на АГЗС в период 15/14 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,43
|
+0,08
|
Shell
|
11,55
|
+0,18
|
SOCAR
|
11,89
|
+0,08
|
SUN OIL
|
11,97
|
+0,27
|
UPG
|
11,30
|
0,00
|
WOG
|
11,86
|
+0,20
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Параллель
|
12,49
|
0,00
|
Авиас
|
10,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,75
|
+0,13
|
KLO
|
12,09
|
+0,20
|
Marshal
|
11,83
|
+0,15
|
Восток
|
10,95
|
0,00
|
Надежда
|
11,74
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж
|
10,95
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Народна
|
11,80
|
+0,50
|
ОККО
|
11,97
|
+0,49
|
Азовнефтепродукт
|
12,49
|
+0,20
|
Нефтек
|
12,20
|
+0,21
|
Укрнафта
|
10,96
|
0,00
|
ZOG
|
11,29
|
0,00
|
Mango
|
10,93
|
+0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
11,50
|
+0,14
|
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