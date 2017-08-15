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IRNA: Украина может стать транзитной страной для иранских энергоносителей
08:22 15.08.2017 |
Тегеран и Киев обсуждают возможность организации поставок нефти в Европу по территории Украины, сообщает агентство IRNA со ссылкой на управляющего директора иранской государственной нефтехимической компании National Petrochemical Company (NPC) Марзие Шах-даэй (Marzieh Shah-Daei).
В рамках встречи Шах-даэй с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком был подписан меморандум о взаимопонимании между Ираном и Украиной, который предполагает сотрудничество стран в сфере энергетики и нефтехимической промышленности. По словам Шах-даэй, одной из обсуждавшихся тем стало ознакомление украинских инвесторов с возможностями вложения средств в Иране.
"Создание иранского нефтехимического распределительного узла в Украине для экспорта в Европу, обмен ноу-хау между двумя странами в этом вопросе ... были среди вопросов, обсуждавшихся на встрече", - цитирует агентство Шах-даэй.
Шах-даэй отметила, что Украина бедна по части нефтегазовых ресурсов, и у нее есть только три нефтеперерабатывающих завода, сырье для которых поступает из России. Она подчеркнула, что Украина является одним из рынков сбыта для нефтехимических компаний Ирана, и добавила, что экспорт нефтепродуктов в первом полугодии 2017 года вырос на 70% по сравнению с предыдущим годом.
Сергей Бурдиляк, со своей стороны, попросил иранских чиновников отправить в Украину команду экспертов для посещения нефтехимической площадки в стране и поисков механизма для двустороннего сотрудничества в этой области.
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