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СУГ растет, дизель дешевеет в мелком опте 14 августа
20:48 14.08.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л.
Цена бензина А-95 евро осталась прежней и составляет 24.85 грн/л.
Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 22.06 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 августа 2017 г. подорожал на 0.81% (9.0 коп/л) до 11.39 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|-0.01
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|-0.01
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.06
|19.05
|-0.02
|-0.04
|Сжиженный газ
|11.39
|9.15
|0.81
|3.18
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,38
|0,0
|25,36
|0,0
|22,32
|0,0
|11,38
|15,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|10,74
|0,0
|SHELL
|24,92
|0,0
|25,94
|0,0
|22,92
|0,0
|11,47
|25,5
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,77
|0,0
|Кло
|23,89
|0,0
|24,59
|0,0
|22,19
|0,0
|11,89
|10,0
|ОККО
|25,44
|-1,0
|26,43
|-1,2
|23,45
|-0,7
|11,64
|7,5
|ТНК
|24,11
|0,0
|24,69
|0,0
|22,28
|0,0
|11,88
|12,6
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,59
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
14 августа 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше - на 1 коп/л до 20.84 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро осталась прежней, которая составляет 21.74 грн/л.
Дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.18% (3 коп/л) до 18.73 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 07 августа по 14 августа 2017 г. увеличилась на 6.1%, или 1198.0 грн/т, и находится на уровне 20799.13 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.1%, или 1741.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.84
|-0.04
|0.10
|2.52
|Бензин А-95 евро
|21.74
|0.02
|0.07
|2.35
|Дизельное топливо евро
|18.73
|-0.18
|-1.32
|6.00
Средняя мелкооптовая цена на ДТ Евро:
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