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Информация об агентстве
Стоимость автогаза выросла 14 августа практически во всех крупных сетях
14:22 14.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 4-28 коп./л газ подорожал в сетях Shell, AMIC, SOCAR, WOG, «Надежда», «БРСМ-Нафта», Marshal, Mango, UPG, KLO, «Род-Ник» и «Татнефть».
«Параллель» и «Маркет» подняли стоимость СУГ на 50 коп./л и 55 коп./л, до 12,49 грн/л и 10,99 грн/л, соответственно. Газ в сети «Авиас» подорожал на 1 коп./л, до 10,90 грн/л.
В Киеве «Барс 2000» на работающих АГЗП поднял цену до 11,50 грн/л. Минимальное предложение в столице удерживает «Авантаж 7» - 10,95 грн/л (+10 коп./л).
Как сообщал OilNews, оптовая цена СУГ начала рост в начале июля из-за создавшегося в Украине дефицита. На прошлой неделе газ подорожал до 20 400 грн/т в опте. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ вырос до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).
Стоимость автогаза на АГЗС в период 14/11 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,34
|
+0,28
|
Shell
|
11,37
|
+0,17
|
SOCAR
|
11,81
|
+0,10
|
SUN OIL
|
11,70
|
+0,38
|
UPG
|
11,30
|
+0,15
|
WOG
|
11,66
|
+0,15
|
Автотранс
|
11,53
|
+0,20
|
Параллель
|
12,49
|
+0,50
|
Авиас
|
10,90
|
+0,01
|
БРСМ-Нафта
|
11,63
|
+0,21
|
KLO
|
11,89
|
+0,10
|
Marshal
|
11,68
|
+0,23
|
Восток
|
10,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
+0,10
|
Род-Ник
|
11,50
|
0,00
|
Надежда
|
11,74
|
+0,20
|
Барс-2000
|
11,50
|
+0,20
|
Народна
|
11,30
|
0,00
|
ОККО
|
11,48
|
0,00
|
Маркет
|
10,99
|
+0,55
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,43
|
+0,12
|
Укрнафта
|
10,96
|
0,00
|
ZOG
|
11,29
|
0,00
|
Mango
|
10,91
|
+0,07
|
Средняя
|
11,36
|
+0,12
|
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