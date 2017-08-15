Стоимость автогаза выросла 14 августа практически во всех крупных сетях

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 4-28 коп./л газ подорожал в сетях Shell, AMIC, SOCAR, WOG, «Надежда», «БРСМ-Нафта», Marshal, Mango, UPG, KLO, «Род-Ник» и «Татнефть».

«Параллель» и «Маркет» подняли стоимость СУГ на 50 коп./л и 55 коп./л, до 12,49 грн/л и 10,99 грн/л, соответственно. Газ в сети «Авиас» подорожал на 1 коп./л, до 10,90 грн/л.

В Киеве «Барс 2000» на работающих АГЗП поднял цену до 11,50 грн/л. Минимальное предложение в столице удерживает «Авантаж 7» - 10,95 грн/л (+10 коп./л).

Как сообщал OilNews, оптовая цена СУГ начала рост в начале июля из-за создавшегося в Украине дефицита. На прошлой неделе газ подорожал до 20 400 грн/т в опте. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ вырос до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).

Стоимость автогаза на АГЗС в период 14/11 2017 г., грн/л: