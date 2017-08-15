Цены на нефть стабилизировались 14 августа, Brent торгуется у $52,1 за баррель

Нефть, дешевевшая в ходе торгов, стабилизировалась у отметок на конец прошлой недели благодаря ожиданиям перебоев с поставками нефти из Ливии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:22 EET в понедельник опустилась на $0,01 (0,02%) - до 52,09 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,11 (0,23%) - до $48,93 за баррель.

Как сообщалось, добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара упала более чем на 30% - до 200 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Кроме того, по данным источников, отгрузка нефти из ливийского порта Зуэйтина ограничена в связи с забастовкой портовых служащих.

Ливия была освобождена от участия в соглашении ОПЕК об ограничении добычи и нарастила ее до 1 млн баррелей в сутки. Из-за этого совокупная нефтедобыча в странах-членах ОПЕК в июле поднялась до рекордных с начала года 32,84 млн б/с, сообщалось в обнародованном на минувшей неделе отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Тем временем трейдеры за прошлую неделю увеличили число чистых "длинных" позиций на нефть марки Brent (то есть ставок на то, что контракт подорожает) рекордными темпами с декабря, до 400,6 тыс., по данным биржи ICE Futures Europe.

