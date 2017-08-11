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В течение недели росла цена на СУГ, светлые нефтепродукты дешевели в мелком опте
18:32 11.08.2017 |
В Украине с 04 августа по 11 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
«Причин подорожания СУГ, кроме ситуативно-ресурсных нет, - прокомментировал директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин. - Потенциал снижения цены на газ - 79 коп на литре (сегодня средняя цена составила 11,3 грн/л). Гривня стабильна. Жара - плотность низкая. Европейские котировки стабильны, ожидаем снижения цен на нефть».
Так, цена бензина А-92 евро в течение недели не изменялась и составляет 23.61 грн/л,
Бензин А-95 евро так же был стабилен в цене, которая составляет 24.85 грн/л.
Дизельное топливо евро в течение недели сохраняло цену, которая составляет 22.07 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 2.66% (29.0 коп/л) до 11.30 грн/л.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|0.00
|0.01
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|0.00
|-0.00
|Дизельное топливо Евро
|22.07
|19.05
|0.00
|0.00
|Сжиженный газ
|11.30
|9.15
|0.71
|2.66
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,38
|0,0
|25,36
|0,0
|22,32
|0,0
|11,23
|32,0
|ANP
|22,95
|0,0
|23,45
|0,0
|21,00
|0,0
|10,74
|21,2
|SHELL
|24,96
|0,0
|26,01
|0,0
|22,98
|0,0
|11,10
|5,5
|WOG
|25,49
|0,0
|26,49
|0,0
|23,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|10,0
|10,77
|15,7
|Кло
|23,89
|0,0
|24,59
|0,0
|22,19
|0,0
|11,79
|20,0
|ОККО
|25,45
|1,5
|26,45
|1,8
|23,45
|1,1
|11,56
|23,8
|ТНК
|24,11
|1,5
|24,69
|0,0
|22,28
|0,9
|11,76
|29,4
|Укрнафта
|23,00
|0,0
|23,50
|0,0
|21,00
|0,0
|10,59
|14,9
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 04 августа по 11 августа 2017 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 1.0 коп/л до 20.85 грн/л
Бензин А-95 так же подешевел на 1.0 коп/л до 21.73 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю понизились в цене на 0.3% (25.0 коп/л) до 18.77 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 04 августа по 11 августа 2017 г. увеличилась на 4.1%, или 793.7 грн/т, и находится на уровне 20386.24 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.1%, или 1704.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.85
|19.80
|-0.03
|-0.03
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.73
|20.20
|-0.12
|-0.03
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|18.77
|18.25
|-0.28
|-0.31
|Сжиженный газ, грн/т
|20386.24
|19897.00
|4.05
|4.05
Средняя мелкооптовая цена СПБТ:
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