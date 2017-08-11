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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В течение недели росла цена на СУГ, светлые нефтепродукты дешевели в мелком опте

18:32 11.08.2017 |

Нефть и безнин

 

В Украине с 04 августа по 11 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

«Причин подорожания СУГ, кроме ситуативно-ресурсных нет, - прокомментировал директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин. - Потенциал снижения цены на газ - 79 коп на литре (сегодня средняя цена составила 11,3 грн/л). Гривня стабильна. Жара - плотность низкая. Европейские котировки стабильны, ожидаем снижения цен на нефть».

Так, цена бензина А-92 евро в течение недели не изменялась и составляет 23.61 грн/л,

Бензин А-95 евро так же был стабилен в цене, которая составляет 24.85 грн/л.

Дизельное топливо евро в течение недели сохраняло цену, которая составляет 22.07 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, повысились на 2.66% (29.0 коп/л) до 11.30 грн/л.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

В течение недели росла цена на СУГ, светлые нефтепродукты дешевели в мелком опте

 
Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 23.61 20.00 0.00 0.01
Бензин А-95 евро 24.85 21.50 0.00 -0.00
Дизельное топливо Евро 22.07 19.05 0.00 0.00
Сжиженный газ 11.30 9.15 0.71 2.66

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л
AMIC 24,38 0,0 25,36 0,0 22,32 0,0 11,23 32,0
ANP 22,95 0,0 23,45 0,0 21,00 0,0 10,74 21,2
SHELL 24,96 0,0 26,01 0,0 22,98 0,0 11,10 5,5
WOG 25,49 0,0 26,49 0,0 23,49 0,0 0,00 0,0
Авиас Плюс 23,00 0,0 23,50 0,0 21,00 10,0 10,77 15,7
Кло 23,89 0,0 24,59 0,0 22,19 0,0 11,79 20,0
ОККО 25,45 1,5 26,45 1,8 23,45 1,1 11,56 23,8
ТНК 24,11 1,5 24,69 0,0 22,28 0,9 11,76 29,4
Укрнафта 23,00 0,0 23,50 0,0 21,00 0,0 10,59 14,9

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов с 04 августа по 11 августа 2017 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 1.0 коп/л до 20.85 грн/л

Бензин А-95 так же подешевел на 1.0 коп/л до 21.73 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю понизились в цене на 0.3% (25.0 коп/л) до 18.77 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 04 августа по 11 августа 2017 г. увеличилась на 4.1%, или 793.7 грн/т, и находится на уровне 20386.24 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.1%, или 1704.6 грн/т.


Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро, грн/л 20.85 19.80 -0.03 -0.03
Бензин А-95 евро, грн/л 21.73 20.20 -0.12 -0.03
Дизельное топливо Евро, грн/л 18.77 18.25 -0.28 -0.31
Сжиженный газ, грн/т 20386.24 19897.00 4.05 4.05

Средняя мелкооптовая цена СПБТ:

В течение недели росла цена на СУГ, светлые нефтепродукты дешевели в мелком опте
 

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