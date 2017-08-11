Cтоимость автогаза 11 августа выросла в большинстве крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 4-27 коп./л газ подорожал в сетях Shell, AMIC, WOG, «БРСМ-Нафта» и «Татнефть».

«Параллель» и «Автотехсервис» подняли стоимость СУГ на 30 коп./л, до 11,99 грн/л и 11,20 грн/л, соответственно. Газ в сети «Народна» подорожал на 31 коп./л, до 11,30 грн/л.

Кроме того, сеть АЗС группы «Приват» повысила стоимость СУГ в ряде регионов на 15-20 коп./л.

Как сообщал OilNews, оптовая цена СУГ начала рост в начале июля. Накануне газ подорожал до 20 400 грн/т в опте. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ вырос до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).

Стоимость автогаза на АГЗС в период 11/10 2017 г., грн/л: