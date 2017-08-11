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Информация об агентстве
Cтоимость автогаза 11 августа выросла в большинстве крупных сетей
12:53 11.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 4-27 коп./л газ подорожал в сетях Shell, AMIC, WOG, «БРСМ-Нафта» и «Татнефть».
«Параллель» и «Автотехсервис» подняли стоимость СУГ на 30 коп./л, до 11,99 грн/л и 11,20 грн/л, соответственно. Газ в сети «Народна» подорожал на 31 коп./л, до 11,30 грн/л.
Кроме того, сеть АЗС группы «Приват» повысила стоимость СУГ в ряде регионов на 15-20 коп./л.
Как сообщал OilNews, оптовая цена СУГ начала рост в начале июля. Накануне газ подорожал до 20 400 грн/т в опте. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ вырос до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).
Стоимость автогаза на АГЗС в период 11/10 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,06
|
+0,12
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
10,85
|
+0,11
|
Marshal
|
11,45
|
0,00
|
Shell
|
11,20
|
+0,04
|
SOCAR
|
11,71
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,32
|
0,00
|
UPG
|
11,15
|
+0,27
|
WOG
|
11,51
|
+0,04
|
Восток
|
10,95
|
0,00
|
Автотехсервис
|
11,20
|
+0,30
|
Народна
|
11,30
|
+0,31
|
ZOG
|
11,29
|
0,00
|
Параллель
|
11,99
|
+0,30
|
Авантаж 7
|
10,85
|
0,00
|
Авиас
|
10,89
|
+0,17
|
Автотранс
|
11,33
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,30
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,42
|
+0,06
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
ОККО
|
11,47
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,50
|
0,00
|
Татнефть
|
11,31
|
+0,06
|
Укрнафта
|
10,96
|
+0,13
|
Средняя
|
11,24
|
+0,08
|
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