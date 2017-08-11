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Нефтяные котировки 11 августа продолжают опускаться на данных ОПЕК о росте добычи
08:37 11.08.2017 |
Мировые цены на нефть продолжают снижение в пятницу утром, так как инвесторы по-прежнему отыгрывают данные четверга о росте добычи в странах ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.29 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,81%, до 51,48 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,88% - до 48,16 доллара за баррель.
В четверг был опубликован доклад ОПЕК, согласно которому страны организации в июле нарастили добычу нефти на 172,6 тысячи баррелей в день по сравнению с июнем - до 32,869 миллиона баррелей в день. Динамика объясняется ростом нефтепроизводства в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. Снижение добычи отмечалось в Ираке, Анголе и Венесуэле.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Ливия и Нигерия при этом освобождены от обязательств, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от деятельности вооруженных группировок. "Проблемы с добычей ... оказывают давление на цены, так как данные демонстрируют рост добычи в Ливии в июле до максимального уровня за весь год", - комментируют ситуацию аналитики банка ANZ, слова которых приводит агентство Рейтер.
Трейдеры также ожидают данных, позднее в пятницу, американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе буровых установок в США по итогам недели.
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