Запасы нефти и нефтепродуктов в мире сократились на 22 млн барр., но превышают средний уровень за 5 лет

Мировые запасы нефти и нефтепродуктов сократились в июне по сравнению маем на 21,9 млн баррелей - до 3,033 млрд баррелей, говорится в отчете ОПЕК за август.

Мировые запасы нефти в июне по отношению к маю упали на 13 млн баррелей - до 1,519 млрд баррелей, запасы нефтепродуктов - на 8,9 млн баррелей, до 1,514 млрд баррелей.

При заключении сделки по сокращению добычи нефти страны ОПЕК и не-ОПЕК поставили одной из целей сокращение мировых запасов нефти и нефтепродуктов до среднего уровня за последние пять лет. Согласно августовскому отчету картеля, текущий уровень мировых запасов нефти превышает средний пятилетний показатель на 142 млн баррелей, а нефтепродуктов - на 110 млн баррелей.