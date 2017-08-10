Cтоимость автогаза 10 августа выросла в большинстве крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 10-40 коп./л газ подорожал у сетях ОККО, Shell, AMIC, KLO, WOG, «Автотранс», «Катрал», «БРСМ-Нафта», «Татнефть» и SUN OIL.

«Азовнефтепродукт» и житомирская сеть «Фактор» подняли стоимость СУГ на 30 коп./л, до 12,29 грн/л и 10,80 грн/л, соответственно. Газ в сети «Род-Ник» подорожал на 40 коп./л, до 11,50 грн/л.

Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ начала рост в начале июля. Накануне газ подорожал до 20 400 грн/т в опте. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ вырос до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).

Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/9 2017 г., грн/л: