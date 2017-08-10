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Cтоимость автогаза 10 августа выросла в большинстве крупных сетей
13:53 10.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
На 10-40 коп./л газ подорожал у сетях ОККО, Shell, AMIC, KLO, WOG, «Автотранс», «Катрал», «БРСМ-Нафта», «Татнефть» и SUN OIL.
«Азовнефтепродукт» и житомирская сеть «Фактор» подняли стоимость СУГ на 30 коп./л, до 12,29 грн/л и 10,80 грн/л, соответственно. Газ в сети «Род-Ник» подорожал на 40 коп./л, до 11,50 грн/л.
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ начала рост в начале июля. Накануне газ подорожал до 20 400 грн/т в опте. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ вырос до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).
Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/9 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,94
|
+0,14
|
KLO
|
11,79
|
+0,10
|
Mango
|
10,73
|
+0,25
|
Marshal
|
11,45
|
0,00
|
Shell
|
11,16
|
+0,02
|
SOCAR
|
11,71
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,32
|
+0,27
|
UPG
|
10,88
|
0,00
|
WOG
|
11,47
|
+0,07
|
ZOG
|
11,29
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,85
|
0,00
|
Авиас
|
10,72
|
0,00
|
Автотранс
|
11,33
|
+0,15
|
Катрал
|
11,77
|
+0,10
|
Барс 2000
|
11,30
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,35
|
+0,13
|
Азовнефтепродукт
|
12,29
|
+0,30
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
+0,10
|
Фактор
|
10,80
|
+0,30
|
ОККО
|
11,47
|
+0,01
|
Род-Ник
|
11,50
|
+0,40
|
Татнефть
|
11,25
|
+0,15
|
Укрнафта
|
10,83
|
0,00
|
Средняя
|
11,16
|
+0,06
|
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