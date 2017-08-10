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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Cтоимость автогаза 10 августа выросла в большинстве крупных сетей

13:53 10.08.2017 |

Нефть и безнин

 

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

На 10-40 коп./л газ подорожал у сетях ОККО, Shell, AMIC, KLO, WOG, «Автотранс», «Катрал», «БРСМ-Нафта», «Татнефть» и SUN OIL.

«Азовнефтепродукт» и житомирская сеть «Фактор» подняли стоимость СУГ на 30 коп./л,  до 12,29 грн/л и 10,80 грн/л, соответственно. Газ в сети «Род-Ник» подорожал на 40 коп./л, до 11,50 грн/л.

Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ начала рост в начале июля. Накануне газ подорожал до 20 400 грн/т в опте. На последнем аукционе «Укргаздобычи» СУГ вырос до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).

Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/9 2017 г., грн/л:

Оператор

Цена

Изм.

AMIC

10,94

+0,14

KLO

11,79

+0,10

Mango

10,73

+0,25

Marshal

11,45

0,00

Shell

11,16

+0,02

SOCAR

11,71

0,00

SUN OIL

11,32

+0,27

UPG

10,88

0,00

WOG

11,47

+0,07

ZOG

11,29

0,00

Авантаж 7

10,85

0,00

Авиас

10,72

0,00

Автотранс

11,33

+0,15

Катрал

11,77

+0,10

Барс 2000

11,30

0,00

БРСМ-Нафта

11,35

+0,13

Азовнефтепродукт

12,29

+0,30

Маркет

10,44

0,00

Надежда

11,54

+0,10

Фактор

10,80

+0,30

ОККО

11,47

+0,01

Род-Ник

11,50

+0,40

Татнефть

11,25

+0,15

Укрнафта

10,83

0,00

Средняя

11,16

+0,06
По материалам: OilNews
 

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