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Цены на нефть незначительно меняются 10 августа, отыгрывая статистику по запасам в США
08:34 10.08.2017 |
Мировые цены на нефть незначительно меняются в четверг утром, продолжая отыгрывать данные о снижении запасов нефти в США, аналитики отмечают устойчивое закрепление стоимости нефти в нынешнем диапазоне.
По данным торгов по состоянию на 07.38 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent оставалась на уровне предыдущих торгов в 52,7 доллара за баррель, дорожая на 0,7 доллара ранее с утра. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,06% - до 49,53 доллара за баррель.
В среду управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о недельных запасах нефти в США. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 475,4 миллиона баррелей.
При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что запасы снизились на 0,56%, или на 2,72 миллиона баррелей, до 479,18 миллиона баррелей.
Однако, по прогнозам аналитиков, цены устойчиво закрепились в нынешнем диапазоне.
"Нефть закрепилась в диапазоне. Доллар торгуется немного выше, что может незначительно негативно повлиять на нефть, но в целом, я думаю, рынок сейчас ориентирован на горизонтальный тренд", - цитирует агентство аналитика CMC Markets Рика Спунера (Ric Spooner).
В то же время рост цен на нефть сдерживает статистика по недельным запасам бензина в США. Запасы бензина увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 231,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,479 миллиона баррелей.
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