В рознице дорожает СУГ, в мелком опте подешевело дизтопливо

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 09 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л, цена бензина А-95 евро также не изменилась и составляет 24.85 грн/л.

Дизельное топливо евро схранило цену , которая составляет 22.07 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 09 августа 2017 г. подорожал на 0.67% (7.0 коп/л) до 11.15 грн/л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.61 20.00 0.00 0.02 Бензин А-95 евро 24.85 21.50 0.00 0.08 Дизельное топливо Евро 22.07 19.05 0.00 0.01 Сжиженный газ 11.15 9.15 0.67 1.86

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24.38 0.0 25.36 0.0 22.32 0.0 11.02 5.0 ANP 22.95 0.0 23.45 0.0 21.00 0.0 10.55 0.0 SHELL 24.96 0.0 26.01 0.0 22.98 0.0 11.10 0.0 WOG 25.49 0.0 26.49 0.0 23.49 0.0



Авиас Плюс 23.00 0.0 23.50 0.0 21.00 0.0 10.61 0.0 Кло 23.89 0.0 24.59 0.0 22.19 0.0 11.69 10.0 ОККО 25.44 0.0 26.43 0.0 23.45 0.0 11.49 15.4 ТНК 24.09 0.0 24.69 0.0 22.27 0.0 11.58 0.0 Укрнафта 23.00 0.0 23.50 0.0 21.00 0.0 10.48 0.0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

09 августа 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось изменение цен на А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 20.89 грн/л.

Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.1% (2 коп/л) до 21.79 грн/л.

Дизельное топливо евро в мелком опте снизилось в цене на 0.30% (6 коп/л) до 18.85 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 02 августа по 09 августа 2017 г. увеличилась на 4.5%, или 871.9 грн/т, и находится на уровне 20327.47 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.6%, или 1776.3 грн/т.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.89 -0.01 0.16 2.68 Бензин А-95 евро 21.79 0.10 0.21 2.52 Дизельное топливо евро 18.85 -0.30 -0.98 6.48

Средняя мелкооптовая цена на дизтопливо:



