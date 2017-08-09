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В рознице дорожает СУГ, в мелком опте подешевело дизтопливо
20:28 09.08.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 09 августа 2017 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 23.61 грн/л, цена бензина А-95 евро также не изменилась и составляет 24.85 грн/л.
Дизельное топливо евро схранило цену , которая составляет 22.07 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 09 августа 2017 г. подорожал на 0.67% (7.0 коп/л) до 11.15 грн/л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.61
|20.00
|0.00
|0.02
|Бензин А-95 евро
|24.85
|21.50
|0.00
|0.08
|Дизельное топливо Евро
|22.07
|19.05
|0.00
|0.01
|Сжиженный газ
|11.15
|9.15
|0.67
|1.86
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24.38
|0.0
|25.36
|0.0
|22.32
|0.0
|11.02
|5.0
|ANP
|22.95
|0.0
|23.45
|0.0
|21.00
|0.0
|10.55
|0.0
|SHELL
|24.96
|0.0
|26.01
|0.0
|22.98
|0.0
|11.10
|0.0
|WOG
|25.49
|0.0
|26.49
|0.0
|23.49
|0.0
|Авиас Плюс
|23.00
|0.0
|23.50
|0.0
|21.00
|0.0
|10.61
|0.0
|Кло
|23.89
|0.0
|24.59
|0.0
|22.19
|0.0
|11.69
|10.0
|ОККО
|25.44
|0.0
|26.43
|0.0
|23.45
|0.0
|11.49
|15.4
|ТНК
|24.09
|0.0
|24.69
|0.0
|22.27
|0.0
|11.58
|0.0
|Укрнафта
|23.00
|0.0
|23.50
|0.0
|21.00
|0.0
|10.48
|0.0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
Средняя розничная цена на пропан-бутан на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
09 августа 2017 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось изменение цен на А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 20.89 грн/л.
Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.1% (2 коп/л) до 21.79 грн/л.
Дизельное топливо евро в мелком опте снизилось в цене на 0.30% (6 коп/л) до 18.85 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 02 августа по 09 августа 2017 г. увеличилась на 4.5%, или 871.9 грн/т, и находится на уровне 20327.47 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 9.6%, или 1776.3 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.89
|-0.01
|0.16
|2.68
|Бензин А-95 евро
|21.79
|0.10
|0.21
|2.52
|Дизельное топливо евро
|18.85
|-0.30
|-0.98
|6.48
Средняя мелкооптовая цена на дизтопливо:
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