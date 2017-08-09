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Стоимость автогаза 9 августа выросла в ряде крупных сетей
14:56 09.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подорожал у Marshal, SOCAR, OKKO, WOG, «БРСМ-Нафта» и др. Рост составил на 10-40 коп./л в зависимости от региона.
В Киеве «Барс 2000» на работающих АГЗП поднял цену до 11,30 грн/л. Минимальное предложение в столице удерживает «Авантаж 7» - 10,85 грн/л (+20 коп./л).
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ начала рост с начала июля. К концу прошлой недели она достигла трехмесячного максимума - 19 640 грн/т. Накануне на аукционе «Укргаздобычи» СУГ подорожал до 19 500-20 000 грн/т (без учета стоимости налива).
Стоимость автогаза на АГЗС в период 9/8 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,80
|
+0,01
|
KLO
|
11,69
|
+0,10
|
Mango
|
10,48
|
0,00
|
Marshal
|
11,45
|
+0,15
|
Shell
|
11,13
|
0,00
|
SOCAR
|
11,71
|
+0,18
|
SUN OIL
|
11,05
|
0,00
|
UPG
|
10,88
|
0,00
|
WOG
|
11,40
|
+0,09
|
ZOG
|
11,29
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,85
|
+0,20
|
Авиас
|
10,72
|
0,00
|
Автотранс
|
11,18
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,30
|
+0,20
|
БРСМ-Нафта
|
11,23
|
+0,03
|
Восток
|
10,95
|
0,00
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,44
|
0,00
|
Народна
|
10,99
|
0,00
|
ОККО
|
11,46
|
+0,16
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,10
|
0,00
|
Татнефть
|
11,10
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,83
|
0,00
|
Средняя
|
11,10
|
0,04
|
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