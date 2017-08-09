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Нефть снижается в цене на геополитическом напряжении и ожидании статистики в США
07:50 09.08.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на фоне нарастающего геополитического напряжения вокруг Северной Кореи, а также на ожидании трейдерами данных по запасам нефти в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.22 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42%, до 51,92 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,33% - до 49,01 доллара за баррель.
Ранее агентство Ренхап передавало, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Рост геополитической напряженности снижает спрос на рисковые активы, к которым относится нефть.
Трейдеры также обращают внимание на данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти за неделю в США. Согласно отчету API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 4 августа, сократились на 7,839 миллиона баррелей, до 474,1 миллионов баррелей. Запасы бензина, напротив, увеличились на 1,529 миллиона баррелей, дистиллятов - на 157 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 319 тысяч баррелей, сообщил API.
Позднее в среду аналитики также ожидают данных о запасах от минэнерго США. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти, снизились на 0,56%, или на 2,720 миллиона баррелей, до 479,18 миллиона баррелей.
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