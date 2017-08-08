Cтоимость автогаза 8 августа выросла в большинстве крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Основное изменение цен произошло в Киеве. Здесь газ на 20 коп./л до 11,49 грн/л подорожал у Shell. До 10,90 грн/л (+20 коп./л) он вырос у UPG. На 46 коп./л до 10,95 грн/л автогаз вырос в цене в сети «Глуско Украина». «Авантаж 7» поднял стоимость СУГ на 10 коп./л до 10,65 грн/л, что остается минимальным предложением на рынке.

Также газ поднялся в стоимости в сетях Mango, UPG, «Род-Ник», «Надежда» и др.

Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ начала рост с начала июля. К концу прошлой недели она достигла трехмесячного максимума - 19 640 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 8/7 2017 г., грн/л: