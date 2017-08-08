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Cтоимость автогаза 8 августа выросла в большинстве крупных сетей
12:28 08.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Основное изменение цен произошло в Киеве. Здесь газ на 20 коп./л до 11,49 грн/л подорожал у Shell. До 10,90 грн/л (+20 коп./л) он вырос у UPG. На 46 коп./л до 10,95 грн/л автогаз вырос в цене в сети «Глуско Украина». «Авантаж 7» поднял стоимость СУГ на 10 коп./л до 10,65 грн/л, что остается минимальным предложением на рынке.
Также газ поднялся в стоимости в сетях Mango, UPG, «Род-Ник», «Надежда» и др.
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ начала рост с начала июля. К концу прошлой недели она достигла трехмесячного максимума - 19 640 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 8/7 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,79
|
+0,01
|
KLO
|
11,59
|
0,00
|
Mango
|
10,48
|
+0,01
|
Marshal
|
11,30
|
0,00
|
Shell
|
11,13
|
+0,02
|
SOCAR
|
11,53
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,05
|
+0,03
|
UPG
|
10,88
|
+0,20
|
WOG
|
11,32
|
0,00
|
ZOG
|
11,29
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,65
|
+0,10
|
Авиас
|
10,72
|
0,00
|
Автотранс
|
11,18
|
+0,05
|
Барс 2000
|
11,10
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,20
|
0,00
|
Восток
|
10,95
|
+0,46
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,44
|
+0,05
|
Народна
|
10,99
|
0,00
|
ОККО
|
11,30
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,10
|
+0,20
|
Татнефть
|
11,10
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,83
|
0,00
|
Средняя
|
11,06
|
+0,01
|
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