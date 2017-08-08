Нефть перешла к росту 8 августа в связи с сокращением поставок из Саудовской Аравии, Brent у $52,6

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту на сообщениях о том, что Саудовская Аравия сократит продажи топлива азиатским покупателям в рамках договоренностей ОПЕК+.

Между тем технический комитет ОПЕК+ во вторник завершит сессию в Абу-Даби.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник к 13:20 EET подорожали на $0,22 (0,42%) - до 52,59 долара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $0,26 (0,53%) - до $49,65 за баррель.

Госкорпорация Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) с 1 сентября уменьшит поставки нефти в страны Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch (BofAML), ОПЕК следовало сокращать добычу нефти быстрее и радикальнее, а не затягивать период ограничения производства. Однако в сложившейся ситуации главный сырьевой стратег инвестбанка Франсиско Бланш считает, что ОПЕК+ следует придерживаться прежней стратегии в надежде, что цены на рынке повысятся благодаря усилению спроса.

Вместе с тем BofAML ожидает, что в ближайшее время контракты на WTI не поднимутся выше $50 за баррель.

Китай в июле сократил импорт нефти до минимума за шесть месяцев - 8,21 млн баррелей в сутки, или на 6,9% меньше, чем в июне.

Участники рынка также ждут новых данных о запасах нефти в США. По оценкам аналитиков, коммерческие резервы сократились на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей.

