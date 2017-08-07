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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива 7 августа начали снижение после недельного роста

16:27 07.08.2017 |

Нефть и безнин

 

Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость ДТ в крупном опте по итогу работы рынка в понедельник составила 22 450 грн/т, что на 50 грн/т ниже стоимости ресурса в пятницу. При этом за предыдущую неделю оптовые цены выросли на 920 грн/т.

Причиной стабилизации стало минимальное отступление котировок в четверг и пятницу. В тоже время они держаться на уровне близком к трехмесячному максимуму в $489-494/т.

Операторы отмечают, что спред между средней средних котировок Северо-запада, по которой поставляется топливо белорусского производства и максимальной котировкой Средиземноморья, по которой рассчитывается входящая стоимость трубопроводного ресурса, практически сравнялась. По мнению поставщиков это несколько повысит привлекательность белорусского ресурса в августе.

Сегодня диапазон цен на трубопроводный ресурс на ст. Новоград-Волынский сузился до 22 400-22 450 грн/т (против 22 400-22 650 в пятницу). По словам ряда трейдеров минимальное предложение на этот ресурс сегодня достигало 22 200 грн/т.

Всего с российским ДТ на рынок вышли шесть компаний: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Параллель», «Альянс Энерго Трейд».

Также трубопроводный ресурс в Чернигове реализует «Альянс Энерго Трейд», по 22 500 грн/т.

ЗНГК и WOG торгуют мозырским продуктом по 22 400-22 500 грн/т в Житомирской и Киевской областях. С литовским ресурсом в Киеве по 22 950 грн/т выходит «Гранд Петрол».

Автомобильные партии ДТ с пятницы подешевели на 3 коп./л до 18,93 грн/л. «Анвитрейд», ОККО и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 18,60-18,80 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - держат цены ниже - 18,45-18,50 грн/л. «Оранж Ойл» в южных регионах предлагает морской ресурс по 18,60-18,70 грн/л.
По материалам: OilNews
 

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