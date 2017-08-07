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Стоимость автогаза 7 августа выросла в большинстве крупных сетей
12:31 07.08.2017 |
Автогаз подорожал у SOCAR, WOG, OKKO, SUN OIL, Mango, Marshal, Shell и др.
В регионах цены подняли: мариупольский Азовнефтепродукт», одесский «Катрал», николаевский «Кворум», кировоградский «Рур Груп» и полтаво-харьковская «Татнефть».
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ начала рост с начала июля. К концу прошлой недели она достигла трехмесячного максимума - 19 640 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 7/4 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,78
|
0,00
|
KLO
|
11,59
|
0,00
|
Mango
|
10,47
|
+0,01
|
Marshal
|
11,30
|
+0,08
|
Shell
|
11,11
|
+0,08
|
SOCAR
|
11,53
|
+0,18
|
SUN OIL
|
11,02
|
0,00
|
UPG
|
10,68
|
0,00
|
WOG
|
11,32
|
+0,03
|
ZOG
|
11,29
|
+0,30
|
Авантаж 7
|
10,55
|
0,00
|
Авиас
|
10,72
|
0,00
|
Автотранс
|
11,13
|
0,00
|
Азовнефтепродукт
|
11,99
|
+0,09
|
Барс 2000
|
11,10
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,20
|
+0,11
|
Катрал
|
11,67
|
+0,20
|
Кворум
|
11,19
|
+0,10
|
ОККО
|
11,30
|
+0,01
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,90
|
0,00
|
Рур груп
|
11,69
|
+0,40
|
Татнефть
|
11,10
|
+0,12
|
Укрнафта
|
10,83
|
0,00
|
Средняя
|
11,04
|
+0,03
|
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