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Нефть снижается в цене 7 августа накануне встречи мониторингового комитета ОПЕК
07:57 07.08.2017 |
Мировые цены на нефть опускаются в понедельник утром, инвесторы ожидают встречу технического комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), мероприятие состоится 7-8 августа в Абу-Даби, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.27 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% - до 52,23 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,34% - до 49,41 доллара за баррель.
Комитет на встрече планирует обсудить выполнение странами-участницами своих обязательств по сокращению нефтедобычи. Свое участие на встрече комитета подтвердили несколько стран, которые раньше не на 100% соответствовали договоренностям. Встречи в Абу-Даби будут проведены под председательством России и Кувейта, в присутствии представителей Саудовской Аравии, сообщалось ранее в релизе ОПЕК.
Министерский мониторинговый комитет и технический комитет экспертов ОПЕК+ были созданы для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий. В комитеты входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и РФ. Однако в Абу-Даби остальные участники комитетов присутствовать не будут, поскольку "делегировали председателям свои обязанности по проведению этих встреч".
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.
Сдерживают снижение нефтяных цен данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Согласно релизу BHGE, по итогам завершившейся 4 августа рабочей недели число буровых установок в США уменьшилось на четыре штуки, или на 0,42%, до 954 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 490 штук, или в 1,95 раза. Число нефтяных буровых установок сократилось на одну, или на 0,13%, до 765 единиц, газодобывающих - на 3 штуки, или на 1,56%, до 189 штук.
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