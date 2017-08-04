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Информация об агентстве
Ряд АЗС 4 августа повысили розничные цены на топлива
13:30 04.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Стоимость бензинов в столичной сети АЗС KLO выросла на 10 коп./л. Так А-95 SUPER подорожал до 24,59 грн/л.
Запорожская сеть ZOG подняла цены на все топлива на 40 коп./л. Торгующий по минимальным ценам «Фактор» повысил стоимость ДТ до 19,50 грн/л (+10 коп./л), что остается минимальным предложением среди сетевиков по всей стране. Цена фактора на 5 грн/л ниже, чем у мейджоров и на 1,5 грн/л дешевле «Привата».
Как сообщал OilNews, с конца июля наблюдается скачок оптовых цен, вызванный резким скачком котировок в европейских портах. Так накануне, средняя стоимость ДТ составила 22 510 грн/т, прибавив с пятницы 29 июля 920 грн/т.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 4/3 августа 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,41
|
0,00
|
22,42
|
0,00
|
KLO
|
23,89
|
+0,10
|
24,59
|
+0,10
|
26,49
|
0,00
|
22,19
|
0,00
|
Mango
|
22,57
|
0,00
|
24,82
|
0,00
|
25,74
|
0,00
|
21,82
|
0,00
|
Marshal
|
21,98
|
0,00
|
22,76
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,48
|
0,00
|
Shell
|
25,00
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
28,46
|
0,00
|
23,09
|
0,00
|
SOCAR
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,84
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
20,84
|
0,00
|
UPG
|
23,40
|
0,00
|
23,90
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
20,77
|
0,00
|
WOG
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
ZOG
|
23,40
|
+0,40
|
23,90
|
+0,40
|
24,40
|
+0,40
|
21,40
|
+0,40
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
20,34
|
0,00
|
Маркет
|
22,79
|
0,00
|
23,32
|
0,00
|
Х
|
Х
|
22,22
|
0,00
|
Надежда
|
23,14
|
0,00
|
24,14
|
0,00
|
24,64
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
Народна
|
22,99
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
23,99
|
0,00
|
20,95
|
0,00
|
ОККО
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Параллель
|
25,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
27,12
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Татнефть
|
23,10
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
25,08
|
0,00
|
21,48
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
21,00
|
0,00
|
Фактор
|
22,75
|
0,00
|
23,20
|
0,00
|
Х
|
Х
|
19,50
|
+0,10
|
Средняя
|
23,82
|
0,00
|
24,58
|
0,00
|
25,71
|
0,00
|
21,90
|
0,00
|
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