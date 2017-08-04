Автогаз 4 августа подорожал в большинстве сетей

В период с 3 по 4 августа стоимость автогаза выросла в большинстве крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Автогаз подорожал у SOCAR, WOG, OKKO, UPG, SUN OIL, AMIC, Mango, Marshal и др.

В Киеве цены на 10 коп./л до 11,59 грн/л подняла сеть KLO. «Авантаж 7» повысил стоимость газа на 10 коп./л до 10,45 грн/л, что остается минимальным предложением на столичном рынке. В свою очередь, «Барс 2000» на работающих АГЗП, поднял цены на 20 коп./л до 11,10 грн/л.

Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т в начале прошлой недели. Накануне СУГ 110 грн/т, достигнув 19 640 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 4/3 2017 г., грн/л: