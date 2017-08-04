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Автогаз 4 августа подорожал в большинстве сетей
13:26 04.08.2017 |
В период с 3 по 4 августа стоимость автогаза выросла в большинстве крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Автогаз подорожал у SOCAR, WOG, OKKO, UPG, SUN OIL, AMIC, Mango, Marshal и др.
В Киеве цены на 10 коп./л до 11,59 грн/л подняла сеть KLO. «Авантаж 7» повысил стоимость газа на 10 коп./л до 10,45 грн/л, что остается минимальным предложением на столичном рынке. В свою очередь, «Барс 2000» на работающих АГЗП, поднял цены на 20 коп./л до 11,10 грн/л.
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т в начале прошлой недели. Накануне СУГ 110 грн/т, достигнув 19 640 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 4/3 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,78
|
+0,03
|
KLO
|
11,59
|
+0,10
|
Mango
|
10,46
|
+0,02
|
Marshal
|
11,23
|
+0,10
|
Shell
|
11,03
|
+0,16
|
SOCAR
|
11,35
|
+0,04
|
SUN OIL
|
11,02
|
0,00
|
UPG
|
10,68
|
+0,07
|
WOG
|
11,28
|
+0,01
|
ZOG
|
10,99
|
+0,60
|
Авантаж 7
|
10,45
|
+0,10
|
Авиас
|
10,72
|
0,00
|
Автотранс
|
11,13
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,10
|
+0,20
|
БРСМ-Нафта
|
11,09
|
+0,03
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,39
|
0,00
|
Народна
|
10,99
|
0,00
|
ОККО
|
11,29
|
+0,06
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,90
|
+0,30
|
Татнефть
|
10,98
|
+0,06
|
Укрнафта
|
10,83
|
0,00
|
Фактор
|
10,20
|
0,00
|
Средняя
|
11,01
|
+0,03
|
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