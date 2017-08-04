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Нефть дешевеет 4 августа на увеличении добычи в США
08:35 04.08.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются в последний день рабочей недели, - инвесторы продолжают отыгрывать данные о росте добычи "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.15 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% - до 51,92 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,16% - до 48,95 доллара за баррель.
Ранее на этой неделе минэнерго США сообщило, что за неделю, завершившуюся 28 июля, добыча нефти в стране выросла на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,43 миллиона баррелей в сутки. В то же время коммерческие запасы нефти снизились меньше, чем ожидали эксперты - на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 481,9 миллиона баррелей.
"События на этой неделе показали, что некоторый пессимизм возвращается на рынок (нефти - ред.)", - говорится в августовском прогнозе National Australia Bank, который цитирует агентство Рейтер.
Позже в пятницу инвесторы ожидают данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о динамике количества буровых установок в стране. По итогам предыдущей рабочей недели их число в США выросло на восемь (две нефтяные и шесть газовых), или на 0,8%, до 958 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 495 штук, или в 2,1 раза.
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