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Стоимость автогаза 3 августа выросла в ряде крупных сетей
13:14 03.08.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшая сеть группы «Приват» скорректировала цены в ряде регионов, вслед за вчерашним подорожанием. WOG повысил стоимость газа еще на 10-30 коп./л в большинстве регионов. Также ресурс подорожал у AMIC, Mango, «БРСМ-Нафты» и «Надежды».
Как сообщал OilNews, оптовая стоимость СУГ достигла трехмесячного максимума на уровне 19 300 грн/т в начале прошлой недели. Накануне СУГ 100 грн/т, достигнув 19 530 грн/т.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 3/2 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
10,75
|
+0,03
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,45
|
+0,05
|
Marshal
|
11,13
|
0,00
|
Shell
|
10,88
|
0,00
|
SOCAR
|
11,31
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,02
|
+0,02
|
UPG
|
10,62
|
0,00
|
WOG
|
11,27
|
+0,07
|
ZOG
|
10,39
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,35
|
0,00
|
Авиас
|
10,72
|
+0,01
|
Автотранс
|
11,13
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,80
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,06
|
+0,01
|
Восток
|
10,49
|
0,00
|
Маркет
|
10,44
|
0,00
|
Надежда
|
11,39
|
+0,05
|
Народна
|
10,99
|
0,00
|
ОККО
|
11,24
|
0,00
|
Параллель
|
11,69
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,60
|
0,00
|
Татнефть
|
10,92
|
0,00
|
Укрнафта
|
10,83
|
0,00
|
Средняя
|
10,98
|
0,01
|
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