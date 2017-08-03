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Нефть дешевеет 3 августа на слабом снижении запасов нефти в США
08:46 03.08.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, поскольку инвесторы отыгрывают вчерашние данные минэнерго США о коммерческих запасах "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.22 EET стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38% - до 52,16 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,36%, до 49,41 доллара за баррель.
По сообщению управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июля, снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 481,9 миллиона баррелей. Эксперты ожидали большего снижения - на 0,61%, или на 2,957 миллиона баррелей, до 480,443 миллиона баррелей.
Несмотря на снижение запасов, "сильного увеличения спроса было достаточно, чтобы смягчить "бычьи" инвестиционные настроения на рынке", сообщили эксперты банка ANZ в комментарии агентству MarketWatch.
При этом инвесторы находятся в ожидании сигналов, что объемы добычи нефти в странах ОПЕК+ будут снижаться и повлияют на все еще заметно высокие показатели мировых поставок. ANZ прогнозирует снижение добычи в четвертом квартале, что, как ожидается, подтолкнет цены сильно выше 50 долларов за баррель, говорится в сообщении агентства.
По данным июльского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК в июне нарастили добычу нефти на 393,5 тысячи баррелей в день по сравнению с маем - до 32,611 миллиона баррелей в сутки, несмотря на договоренность членов картеля и стран вне ОПЕК о сокращении добычи.
Следующий месячный отчет ОПЕК выйдет в четверг на следующей неделе. Кроме того, на следующей неделе страны-участники ОПЕК проведут двухдневную встречу, чтобы обсудить процент выполнения обязательств по сокращению добычи ресурса. Как пишет агентство, "несколько не крупных производителей, например Эквадор, ранее высказывали беспокойство, что им не хватит экономических ресурсов, чтобы поддерживать снижение объемов.
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